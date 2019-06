Comment Huawei fait les yeux doux aux développeurs l’applications

Dans le cas où Huawei ne pourrait plus pré-installer la boutique d’applications Play Store de Google sur ses smartphones, le constructeur pourrait miser sur sa propre boutique sur la version open source d’Android. A l’instar d’un Samsung dont le Galaxy Store cohabite avec le Play Store sur les smartphones de la marque, Huawei a également développé sa boutique baptisée AppGallery. Celle-ci est déjà pré-installée sur les modèles existants comme le P30 Pro.

Jusqu’à présent, cette application est aujourd’hui considérée par certains comme un « bloatware » (une application pré-installée indésirable). Mais bientôt, elle pourrait devenir un élément essentiel dans la réponse de Huawei au bannissement américain décrété par l’administration Trump.

Huawei essaierait de séduire les développeurs

Pour que l’AppGallery de Huawei soit une vraie alternative au Play Store de Google, il faudra que la boutique ait un maximum d’applications disponibles dans son catalogue. Pour ce faire, Huawei aurait envoyé récemment des e-mails à de nombreux développeurs pour les inciter à proposer leurs applications sur l’AppGallery. D’après nos confrères de 9to5Google, l’email aurait comme objet : « Invitation à rejoindre Huawei AppGallery ». Celui-ci serait destiné aux développeurs qui n’auraient pas encore proposé leurs applications sur la boutique du fabricant.

Il y serait mentionné que durant les deux dernières années, Huawei a livré plus de 350 millions de smartphones et que la moitié de ces appareils sont vendus dans les pays occidentaux. Quant à l’AppGallery, celle-ci compterait actuellement plus de 270 millions d’utilisateurs actifs par mois. De plus, Huawei mettrait en avant sa communauté de 560 000 développeurs d’applications et s’engagerait à accompagner ceux qui souhaitent rejoindre : « Afin de garantir une utilisation fluide de votre application à nos utilisateurs, Huawei s’est engagée à vous fournir une assistance complète pour vous aider à publier votre application dans AppGallery ».

En dehors de ce store propriétaire, certaines rumeurs indiquent aussi que le géant chinois Huawei serait également en discussion avec le développeur d’Aptoide – une autre alternative (européenne) au Play Store de Google.