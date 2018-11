Comment l’intelligence artificielle garantit à vos cadeaux d’être livrés pour Noël : l’exemple d’UPS

Le marché de la livraison est un sujet plus que d’actualité en cette période de fêtes. Malheureusement, l’hiver est aussi une saison rude pour les chauffeurs chargés de distribuer des paquets, car les perturbations météorologiques peuvent changer le sort du livre de recettes que vous souhaitiez offrir à votre grand-mère du tout au tout, en un rien de temps, et sans prévenir.

Mais comment la logistique des géants du secteur comme Amazon –qui vient tout juste de choisir où installer son nouveau QG– est-elle impactée par un tel scénario ? Et bien, grâce à l’intelligence artificielle et à la prise en compte d’une multitude de variables en temps réel, les opérations de certains leaders comme UPS s’en sortent plutôt bien.

Comment UPS utilise-t-elle l’intelligence artificielle ?

Depuis sa création en 1907, l’entreprise UPS s’est démarquée par sa capacité à générer une forte croissance, mais pas que. En effet, côté technique, le progrès est également remarquable. En analysant de nombreuses données comme le type d’objet envoyé, la deadline de livraison et l’adresse de destination, un logiciel rend le service d’UPS plus performant.

Couplé à du machine learning, le système propose par exemple directement aux employés d’UPS d’envoyer une cargaison vers l’entrepôt le moins rempli, qui est détecté automatiquement par l’ordinateur. Mais ça ne s’arrête pas là : si l’on considère aussi les efforts faits en matière de livraison par drone, et la capacité de l’AI à faire des prévisions, la société fait très fort.

Technologie de pointe

La firme est en effet un bel exemple de gestion des stocks, car elle est capable de fournir des prédictions concernant le poids et le volume de ses produits. De même, l’intelligence artificielle analyse les décisions des ingénieurs et leur effet sur le NPS et les dépenses de l’entreprise pour optimiser les prochains choix qui devront être faits.

Cette année, les fêtes devraient à nouveau venir remplir grassement les caisses d’UPS. En effet, la Big Brown prévoit de livrer 800 millions de colis : une hausse de 5% par rapport à l’année précédente. Son programme informatique lui permettrait par ailleurs d’économiser 100 à 200 millions d’euros chaque année.

La gestion de stock prédictive en France

À l’échelle de notre pays, des solutions existent aussi pour délivrer les grands comptes du chaos qui peut résulter de la frénésie commerciale que l’on connaît pour Noël et le Nouvel An. Je pense notamment à Predify, une startup toulousaine qui développe une AI permettant d’éliminer le surstock des supply chain et de générer davantage de ventes.

Si les jeunes pousses basées dans l’Hexagone s’attaquent déjà à ce marché, c’est toute l’économie qui devrait en bénéficier. Car quand les géants du retail se mettent enfin à la page en accueillant le numérique et l’intelligence artificielle à bras ouvert, la relance en est une conséquence intrinsèque.

Source