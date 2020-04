Comment les GIFs peuvent nous aider à mieux supporter le confinement

L’épidémie de coronavirus et le confinement qui en découle vient profondément bousculer nos habitudes. En ces temps de distanciation sociale, de nombreux salariés sont désormais forcés de travailler depuis chez eux. Familles et amis sont également forcés de supporter cet éloignement contraint. Il est assez difficile de transmettre des émotions par écrit, et nous vous expliquions la semaine dernière comment les émojis peuvent être une partie de la solution.

Les GIFs s’avèrent aussi être très utiles pour mieux communiquer. Ces derniers connaissent d’ailleurs un vrai regain d’intérêt à en croire les chiffres donnés par le site spécialisé GIPHY. L’étude relève tout d’abord une augmentation de l’utilisation de la plateforme de 33 % par rapport au mois dernier.

Les recherches liées aux séries et aux jeux vidéo explosent

L’entreprise a établi ensuite les progressions dans les recherches de ses utilisateurs. Les termes d’affection et de soutien moral sont en augmentation de 30 %. C’est le cas notamment des expressions « Je t’aime », « Tu me manques », « Tu vas y arriver ! ». Les utilisateurs ne se laissent pas non plus abattre et les expressions « happy hour » et « Santé ! » ont tendance à augmenter durant le week-end, de quoi continuer à trinquer virtuellement.

Autre élément intéressant, il semble que les internautes sont un peu désorientés par le confinement. Des requêtes qui étaient spécifiques au matin telle que « café » ou au soir telles que « dormir », « Netflix », se répartissent beaucoup plus uniformément tout au long de la journée.

Les données de GIPHY confirment les succès récents des plateformes de streaming et des jeux vidéo. Les recherches liées à des films sont en progression de 643 % et celles liées aux séries sont en hausse de 999 %. Le gaming, dopé notamment par le très populaire Animal Crossing, explose également : +928 %.

L’étude relève par ailleurs que les internautes s’essaient à de nouveaux loisirs puisque les requêtes « dessin » et « peinture » sont en très nette augmentation. Enfin, GIPHY note que les marques semblent recourir aux GIFs plus souvent que par le passé pour asseoir leur communication en cette période si particulière.