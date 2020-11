Comment l’utilisation des réseaux sociaux impacte le sommeil des adolescents

« Nous devons aller au-delà de la seule focalisation sur le temps que les adolescents passent sur les technologies avant de se coucher ». C’est ainsi que Linda Charmaraman directrice du Youth, Media and Wellbeing Research Lab des Wellesley Centers for Women de Boston, a présenté son étude. En passant au crible les habitudes 772 adolescents américains, les chercheurs ont voulu déterminer quels étaient les contenus responsables des troubles du sommeil.

L’ORS d’Ile-de-France a déjà alerté par le passé sur ce sujet

Ils ont notamment constaté que plusieurs éléments jouaient un rôle d’amplificateur. Ainsi, la peur de passer à côté d’une publication sur les réseaux sociaux ou le visionnage de vidéos violentes ou émotionnelles sont étroitement liés à des heures de coucher bien plus tardives. D’autres contenus ont été jugés problématiques tels que ceux évoquant les régimes ou le poids idéal, et les messages autour de la consommation d’alcool ou de drogue. À l’inverse, la lecture de livres a été identifié comme permettant de se coucher plus tôt que la moyenne.

La compréhension de ces comportements qui gênent le sommeil est très importante. On sait notamment que la réduction de ce temps de repos est associée à des effets indésirables sur le plan physique, éducatif ou encore en terme de santé mentale. Les scientifiques espèrent donc que leur travail sera utilisé par les parents, les praticiens, ou les enfants eux même, afin de pouvoir modifier ces pratiques.

Cette étude n’est d’ailleurs pas la première à tirer la sonnette d’alarme. En février dernier, nous vous parlions notamment de cette recherche menée par l’Observatoire régional de la santé d’île de France auprès des franciliens. Le constat était alors édifiant, puisque près d’un jeune sur cinq est insomniaque chronique, principalement à cause des écrans, et surtout ceux des smartphones.