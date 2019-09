Comment Netflix veut convaincre des réalisateurs prestigieux

C’est un vrai défi pour Netflix. Certes la plateforme de streaming est désormais un géant qu’il est difficile d’oublier dans le panorama des plateformes vidéo. L’entreprise a ainsi réussi à attirer dans ses filets de grands réalisateurs comme Martin Scorcese ou Steven Soderbergh. Pour l’instant, on parle toutefois seulement de projets individuels. L’objectif est désormais d’en attirer toujours plus, de les inciter à produire leurs meilleurs projets chez Netflix et ainsi porter avec eux la plateforme de streaming vers de nouveaux sommets.

Netflix sort le grand jeu

Netflix a donc décidé d’adopter une stratégie bien classique. Faire miroiter des récompenses monétaires toujours plus importantes. Mais cela ne s’arrête pas aux salaires. L’idée est plutôt de jouer sur la dimension des bonus. Ainsi, un film qui aurait des très bons résultats sur la plateforme ou bien qui décrocherait des récompenses prestigieuses pourrait permettre à son réalisateur d’obtenir un bonus. Ces deux paramètres ne concerneront d’ailleurs pas forcément les mêmes productions. Ainsi, un film d’Adam Sandler est souvent une garantie de succès d’un point de vue de l’audience, mais enthousiasme rarement les critiques. Cette double approche dénote donc bien les ambitions de la plateforme.

Pour les réalisateurs, cette approche pécuniaire pourrait aussi être un paramètre décisif à l’heure de se décider entre une sortie dans les salles obscures ou bien sur la plateforme de streaming. Surtout, au cinéma, les grands réalisateurs et/ou acteurs peuvent obtenir un pourcentage sur les entrées. Cette partie de son business est encore trop marginale et surtout trop dévolue à séduire les studios pour que Netflix puisse l’envisager. Mais cette solution, qui reste encore une option à l’heure actuelle, pourrait se révéler très onéreuse pour Netflix. Dans la guerre des plateformes qui s’annonce, il n’y aura pas le droit à l’erreur.