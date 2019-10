Comment un satellite Samsung s’est crashé dans le jardin d’un couple

Une américaine du nom de Nancy Welke a expliqué comment elle s’est retrouvée avec un satellite de Samsung dans son jardin. Dans l’État du Michigan, le couple dispose d’une propriété à la campagne, ce qui comprend une maison et un espace extérieur. Lorsqu’ils se préparaient à sortir, ils ont entendu un grand bruit, le son du crash de l’objet en question.

Nancy Welke a d’abord regardé par la fenêtre, d’où elle a vu l’appareil qui gisait au sol en faisant encore un peu de bruit. Sur Facebook, elle a partagé une photo du satellite Samsung en ajoutant : « Regardez ce qui vient de tomber du ciel et qui s’est pris dans les branches de notre arbre, les pompiers ne comprennent pas ».

Comme nous pouvons le voir sur ses images, le satellite de Samsung est équipé de plusieurs panneaux solaires et de quatre pieds. Outre la mention explicite à la marque coréenne, il est aussi écrit « Space Selfie ».

En fait, l’appareil de Samsung est un objet publicitaire permettant aux utilisateurs d’un téléphone de la marque d’envoyer leur selfie dans l’espace. Ceux-ci avaient donc la possibilité de se prendre en photo et d’envoyer le résultat au Galaxy S10 placé dans le satellite.

L’actrice et mannequin Cara Delevingne avait participé à l’opération il y quelques jours à peine. Comme le monte le résultat, le selfie réalisé depuis la Terre se superpose avec un cliché pris depuis l’appareil situé dans les airs, ce qui permet de voir à la fois sa propre photo et la courbure de la Terre.

This is the first ever SpaceSelfie! Check out this epic group selfie that's on its way into the stratosphere.

Now it's your turn, register now & show me what you’ve got, I’m watching & waiting…x

Go to https://t.co/jQVoQGyvNj to upload your selfie #SpaceSelfie #ad #withGalaxy pic.twitter.com/CJe4qq94ok

— Cara Delevingne (@Caradelevingne) October 24, 2019