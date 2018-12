Comment savoir si tes photos ont fuité sur Facebook ?

Sauf si tu vis dans une grotte, tu n’es pas sans savoir que Facebook et les scandales font la paire en ce moment. Depuis l’affaire Cambridge Analytica, les polémiques concernant la sécurité ou la vie privée des utilisateurs du premier réseau social du monde vont bon train.

L’une des dernières en date concerne des dizaines de millions de comptes dont les données ont été exposées au grand jour à cause d’une erreur dans le logiciel. L’Europe est d’ailleurs concernée puisque 10% des victimes habitent notre continent. Comment savoir si tu fais partie des personnes touchées par le dernier piratage ? Et bien… Il y a une solution pour ça !

Quelle est la faille dont Facebook a été victime ?

La dernière faille importante dans le code de Facebook, révélée la semaine dernière, concerne l’intimité et les données les plus personnelles de ses internautes. En effet, il s’agit cette fois-ci de photos partagées via l’API de la plateforme, qui aurait approuvé un accès à des images sans l’autorisation des utilisateurs.

Des images publiques, mais également des photos privées qui n’ont jamais été partagées volontairement (comme celles des stories par exemple). La faille, elle, a été colmatée le 25 septembre dernier. Durant plus de 10 jours, elle aurait ainsi touché près de 1 500 applications. Peu de temps avant, le directeur de la sécurité de l’entreprise avait quitté son poste.

As-tu été victime du piratage ?

Pour savoir si tu fais partie des personnes affectées par le bug, il suffit de te rendre sur ce lien. Sur la page en question, Facebook s’explique quant à sa maladresse et précise bien que le problème n’est plus d’actualité.

Mais qu’en sera-t-il prochainement ? Et bien, selon les dernières informations émanant de Menlo Park, la sécurité devrait être renforcée dans les semaines à venir, grâce à l’acquisition d’une ou de plusieurs entreprises spécialisées dans le domaine. On vous tiendra au courant sur Presse-Citron si cela se précise !

