Comment Tesla vient d’offrir 80 voitures gratuitement, et il le regrette

Lorsque Tesla a imaginé son programme de parrainage, le constructeur automobile ne s’imaginait pas qu’il allait devoir autant mettre la main à la poche. Par conséquent, il annoncé la fin de ce dispositif.

Dans un tweet partagé le 17 janvier, Elon Musk annonce en effet : « Le programme de recommandation des clients Tesla prendra fin le 1er février. Si vous voulez recommander un ami pour acheter un Tesla et lui offrir 6 mois de ‘Supercharge’ gratuite, veuillez le faire avant ».

The Tesla customer referral program will end on Feb 1. If you want to refer a friend to buy a Tesla & give them 6 months of free Supercharging, please do so before then.

— Elon Musk (@elonmusk) 17 janvier 2019