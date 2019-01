Tesla annonce la suppression de 7% de ses effectifs, le titre chute

Ce vendredi 18 janvier, Tesla a officialisé la suppression de 7% de ses effectifs, soit plusieurs milliers d’employés dans une lettre transmise au personnel. Une décision qui a pour objectif que la société soit en mesure de respecter son calendrier de production.

L’an dernier, Tesla s’était déjà séparé de 9% de ses effectifs.

Dans la lettre adressée aux employés de Tesla, Elon Musk indique : « Nous n’avons malheureusement pas le choix […] Tesla devra procéder à ces réductions d’effectifs tout en augmentant la cadence de production de la Model 3 et en apportant de nombreuses améliorations dans la chaîne de fabrication au cours des prochains mois […] Il n’y a pas d’autre moyen ».

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx

— Elon Musk (@elonmusk) 12 juin 2018