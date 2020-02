Comment YouTube a banni temporairement une chaîne à plus de 4,4 millions d’abonnés

Si la chaîne américaine ChilledCow diffusait de la musique LoFi visant à aider les spectateurs à se concentrer et à étudier depuis près de 549 jours, le flux a été brutalement interrompu il y a peu. Toutefois, ce n’est pas le créateur de la chaîne lui-même qui a mis fin à cette diffusion, mais bel et bien YouTube lui-même.

Nommé Dimitri, l’intéressé a reçu un message de YouTube l’informant de la suspension de sa chaîne pour cause de violation des conditions de service. Cette interruption a mis fin a plus de 13 000 heures de flux, ce qui constitue actuellement l’une des vidéos les plus longues jamais partagées sur la plateforme américaine. Moins de 24 heures après, le créateur de ChilledCow a été en mesure de récupérer sa chaîne et de lancer un nouveau flux. Dimitri a partagé un message en indiquant qu’il allait lancer un nouveau flux sous peu.

My account has been unbanned, thank you from the bottom of my heart for the tremendous support, I'm grateful to have such an amazing community🧡I will launch the stream again as soon as possible pic.twitter.com/hcAKB5wXWb

— ChilledCow (@ChilledCow) February 22, 2020