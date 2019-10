Comment YouTube veut rendre ses algorithmes encore plus addictifs

Cela fait de longs mois que plusieurs réseaux sociaux et plateformes ont fait part de leur volonté de proposer des outils de bien-être numérique à leurs utilisateurs. En ce sens, Facebook, Instagram et Apple proposent par exemple des données permettant de savoir combien de temps l’on passe sur son téléphone ou sur une plateforme.

Pour sa part, YouTube -propriété de Google- a fait de même en déployant une fonctionnalité similaire qui vous dit combien de minutes ou d’heures vous avez passé à regarder des vidéos.

Mais sous ces outils d’apparence bienveillants, l’on peut se demander si ces plateformes, dont YouTube, ne déploient pas des fonctionnalités qui vont dans le sens inverse du bien-être numérique. En effet, il serait dans l’intérêt pour YouTube de garder plus longtemps les utilisateurs sur son service, car ceux-ci regarderaient plus de vidéos. S’ils regardent plus de vidéos, ils voient donc plus de publicités et YouTube gagne plus d’argent, pour résumer.

La plateforme de Google a déjà déployé plusieurs fonctionnalités qui tendent à conserver l’attention des internautes, à l’exemple des recommandations ou du fait que les vidéos s’enchaînent sans avoir à cliquer sur la vidéo suivante (comme les épisodes sur Netflix).

YouTube fait-il évoluer ses algorithmes de recommandation ?

Comme l’indique le MIT Technology Review dans un article, c’est justement les algorithmes de recommandations qui seraient actuellement au cœur de cette volonté de garder les utilisateurs sur la plateforme. Un nouveau document de Google évoque la façon dont le service prévoit de rendre ses recommandations encore plus précises, de façon à ce que les internautes ne voient que des choses qu’ils aiment ou qui pourraient les intéresser. Évidemment, il est plus difficile de quitter la plateforme lorsque toutes les vidéos proposées sont susceptibles de vous plaire.

Dans le document, les chercheurs évoquent ce qu’ils nomment un « biais implicite », biais qui pousserait les utilisateurs vers certaines vidéos YouTube plutôt que vers celles qu’ils voudraient réellement regarder. Cela serait la conséquence du fait que le service a du mal à déterminer si vous avez cliqué sur la vidéo car elle vous intéressait ou car elle était particulièrement recommandée et mise en avant.

Pour éviter que cela se produise, les chercheurs songent à prendre en compte le classement de la vidéo dans la barre latérale de recommandations. Si elle est plus bas et nécessite un défilement, elle aura un poids plus conséquent que la recommandation qui apparaît en premier. Un ancien ingénieur évoque le fait que cela ferait augmenter de 0,24% le temps passé sur la plateforme par utilisateur, ce qui représente évidemment énormément d’argent à plus grande échelle. L’on ne sait pas si et quand cette nouveauté pourrait être déployée.

Sauf que cela pourrait aussi des effets néfastes. Jonas Kaiser, un affilié du Berkman Klein Center for Internet & Society, indique par exemple : « Dans notre recherche, nous avons découvert que les algorithmes de YouTube créaient une communauté d’extrême droite isolée, poussaient les utilisateurs vers des vidéos d’enfants et encourageaient la désinformation ». Pour sa part, Jonathan Albright, directeur de l’initiative de criminalistique numérique au Tow Center for Digital Journalism confie aussi : « En marge, ce changement pourrait favoriser la formation de communautés plus isolées que ce que nous avons déjà vu ».

Néanmoins, YouTube semble plutôt confiant et pense que les recommandations vont plutôt se diversifier que devenir plus extrêmes.