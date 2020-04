Community : après la série, peut-on espérer un film ?

Il y a quelques semaines, la série Community est enfin arrivée sur Netflix. Ce véritable monstre sacré de la pop-culture de ces dernières années s’est fait attendre longtemps, mais on peut désormais en profiter à nouveau. Avantage du confinement, c’est tout un nouveau public qui peut s’initier aux aventures du community college de Greendale créé par Dan Harmon. Il faut dire que jusque-là, hormis les fans, la série n’a été diffusée que sur Numero 23 (et seules les trois premières saisons) puis sur Amazon Prime Video. Pas vraiment un chemin idéal vers la popularité, donc. Mais les choses vont désormais changer. La perspective d’un film vient aussi de connaître un nouveau rebond.

Community, direction les salles obscures ?

A la façon de la série Veronica Mars, qui a eu droit à un film, puis à une nouvelle saison, la perspective d’une suite cinématographique pour la série Community traîne dans les esprits des fans depuis plusieurs années. Mais il s’agissait surtout d’une sorte de rêve fou.

L’arrivée de la série Community sur Netflix pourrait changer la donne. C’est en tout cas l’avis de l’acteur principal Joe McHale qui fait sien le dicton « six saisons et un film », que les fans répètent encore et encore.

Interrogé par Variety, il a reconnu que le projet faisait désormais beaucoup plus parler qu’avant. Alison Brie aurait ainsi reçu un appel de Sony sur le sujet.

Il y a désormais une plus grande chance que jamais auparavant. J’ai longtemps pensé que cela n’arriverait jamais. Mais désormais, alors qu’il y a un vrai intérêt et que l’équipe est motivée, je pense que cela pourrait vraiment se produire.

La série Community était apparue en 2009 sur NBC, puis fut annulée par la chaîne au bout de cinq saisons quelque peu chaotiques, en raison de désaccord avec Dan Harmon. Une sixième saison avait été diffusée sur le service vidéo de Yahoo.