Community : sérieux regain d’intérêt pour le projet de film

Faut-il y voir l’effet Netflix ? Alors que la série Community est arrivée il y a désormais quelques mois sur la plateforme de streaming, les discussions au sujet d’un film se sont de plus en plus pressantes, comme on vous le disait déjà dans le courant du mois d’avril. La tendance se confirme et c’est Dan Harmon, le créateur de la série lui-même qui le confirme. On vous dit tout.

Community, un film pour boucler l’histoire

Concrètement, selon lui, les discussions sont de plus en plus intenses quand à la possibilité d’un film qui permettrait de terminer l’histoire de Community. Ce n’est pas la première série à s’inscrire dans cet héritage, il y a notamment eu Veronica Mars ou il y a plus longtemps encore la fameuse série Stargate.

La série à l’époque diffusée sur NBC possède une sérieuse de base de fans et c’est un potentiel sur lequel il y a moyen de bâtir quelque chose. Si l’option du cinéma peut sembler quelque peu trop ambitieuse, on imagine en revanche très bien que le film Community trouverait à merveille sa place sur une plateforme de streaming comme Netflix qui accueille déjà la série.

On se souvient à l’époque que la série avait été presque annulée à plusieurs reprises en raison des audiences, mais au fil des années elle a acquis un statut quasi culte pour la pop-culture.

Selon Dan Harmon (qui a depuis créé Rick & Morty), l’apparition de la série sur Netflix a provoqué un véritable boom d’intérêt. Il a expliqué dans The Wrap, que les discussions se sont multipliées entre les personnes pouvant participer à ce projet et s’est dit « très excité pour les prochains mois ». A noter que Joel McHale, l’acteur principal a déjà dit son intérêt et Joe Russo a lancé l’idée d’une collaboration avec Netflix. Il ne reste plus aux fans qu’à croiser les doigts.