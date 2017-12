Contrairement à Apple, HTC et Motorola ne ralentissent pas les anciens smartphones

Après le scandale des anciens iPhone ralentis, The Verge a interrogé des concurrents. Deux constructeurs ont donné une réponse claire.

Beaucoup de personnes sont mécontents après qu’Apple ait admis qu’il réduit les performances des anciens modèles d’iPhone à cause du vieillissement de la batterie.

Le scandale a commencé sur Reddit, où des utilisateurs ont accusé la firme de Cupertino de ralentir les anciens iPhone.

Puis le site Geekbench est intervenu pour apporter des preuves. De ce fait, la marque à la pomme a été obligée de l’admettre via un communiqué. « Les batteries lithium-ion sont moins aptes à répondre aux demandes de pointe en cas de froid, de faible charge de la batterie ou de vieillissement avec le temps, ce qui peut entraîner une extinction inattendue de l’appareil pour protéger ses composants électroniques. L’année dernière, nous avons sorti une fonctionnalité pour l’iPhone 6, l’iPhone 6s et l’iPhone SE pour lisser les pics instantanés uniquement lorsque cela est nécessaire pour éviter que l’appareil ne s’éteigne de manière inattendue dans ces conditions. Nous avons maintenant étendu cette fonctionnalité à l’iPhone 7 avec iOS 11.2, et prévoyons d’ajouter le support pour d’autres produits à l’avenir », lit-on.

Après la publication de ce communiqué, des actions collectives contre Apple ont été lancées aux Etats-Unis. L’une de ces actions collectives accuse Apple d’avoir manqué de transparence concernant cette fonctionnalité.

Mais ralentir les anciens smartphones est-il normal dans l’industrie des mobiles ?

C’est ce que s’est demandé le site The Verge, qui a interrogé quelques marques concurrentes d’Apple.

Et deux constructeurs de smartphones sous Android ont clairement indiqué qu’ils ne réduisent pas les performances des anciens modèles. Selon The Verge, un porte-parole d’HTC a répondu que la société ne ralentit pas le processeur lorsque la batterie vieillit. Quant à Motorola, il a indiqué : « Nous ne limitons pas les performances du processeur en nous basant sur l’âge de la batterie ». D’autres constructeurs ont été interrogés. Selon The Verge, Sony a « déclaré qu’une réponse serait retardée par les vacances ». Quant à Samsung, il a indiqué que « la compagnie est en train d’examiner cela ».