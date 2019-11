Contrairement à Netflix, Disney ne publiera pas les audiences de ses séries

Cela leur a pris beaucoup de temps mais sous la pression du public et de la presse, Netflix a finalement dû se résoudre à devenir plus transparent concernant ses statistiques d’audiences. C’est encore du cas par cas mais l’entreprise fournit régulièrement des données concernant ses programmes phares.

Ce choix n’est nullement partagé par Disney. Les équipes de contenu de Disney+ ont en effet expliqué lors de discussions en interne qu’elles allaient bien informer les productions des audiences des séries, mais qu’il n’y avait aucune raison valable pour faire de même avec le public. Les dirigeants expliquent par ailleurs que la plateforme ne fonctionnant pas avec de la publicité, elle n’a aucune obligation de transparence avec les annonceurs. On peut aussi imaginer que la firme préfère laisser le temps à Disney+ de gagner des abonnés avant de se montrer plus loquace sur ses résultats.

Disney tiendra-il cette position sur la durée ?

L’absence de transparence décidée par la compagnie pourrait provoquer quelques polémiques à l’avenir. Il suffit de se souvenir de l’annulation tourmentée de The OA par Netflix après seulement deux saisons. Cette décision avait provoqué une véritable révolte des fans et des rassemblements ont même été observés en pleine rue. On imagine que cet abandon est lié à l’audience bien que l’entreprise ne l’ait pas confirmé. La même situation pourrait se produire pour Disney+ en cas d’abandon d’un programme populaire. Et l’absence de données incontestables risquerait même envenimer la situation.

Pour rappel, lorsque Netflix fournit des chiffres d’audience au public et à la presse, il s’agit du nombre de personnes ayant visionné au 70 % d’un épisode d’une série au cours du premier mois de diffusion. Disney serait peut-être inspiré de faire de même s’il veut éviter de se créer des problèmes à l’avenir. La révélation de ces chiffres au compte-goutte peut aussi être un atout fort en termes de communication. Lorsque Netflix annonce 64 millions de spectateurs pour Stranger Things, cela assure indéniablement une stature à sa série et confirme sa popularité.