Coronavirus : comment télécharger l’attestation de sortie sur son mobile ?

La France vient d’entrer dans sa quatrième semaine de confinement. Jusqu’à présent, il fallait s’équiper d’une attestation de déplacement en version papier (soit imprimée, soit manuscrite) pour justifier toutes ses sorties. Désormais, les choses évoluent.

Depuis ce lundi, le gouvernement offre aux français la possibilité de télécharger une version de l’attestation directement sur leur appareil mobile. Hormis le support, rien ne change : les informations et les motifs de sortie n’ont pas évolué.

Cette attestation sur mobile a vocation à simplifier les déplacements, et réduire la consommation inutile de papier. Pour chacun d’entre eux, il faudra re-générer une attestation sur son mobile. Alors que de nombreux français ont bravé les interdits ce week-end, le gouvernement se veut toujours plus sévère sur les sanctions. Les français doivent restez chez eux – pour leur sécurité et pour la sécurité des autres.

Pour télécharger l’application de déplacement sur son smartphone, c’est ici : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

Comment créer son attestation sur mobile ?

Disponible en version bêta depuis quelques jours, cette attestation de déplacement sur mobile n’est valable officiellement qu’à partir d’aujourd’hui (lundi 6 avril).

Concrètement, le gouvernement a mis en place un générateur d’attestation en ligne qui permet ensuite de générer un QR code dans lequel sont stockées toutes les informations (sur le même principe qu’un billet de train ou d’avion). Il est disponible aussi bien sur le site officiel du gouvernement que sur le site du Ministère de l’Intérieur. Cette attestation numérique peut être remplie aussi bien sur un smartphone que via un ordinateur.

Idéalement, en générant le QR code sur votre smartphone, il est de suite stocké sur l’appareil que vous présenterez aux forces de l’ordre. A chacune de vos sorties, il faudra présenter ce QR code sur votre appareil mobile (ainsi qu’une pièce d’identité justificative) pour justifier le déplacement hors de son domicile.

🔴🇫🇷 #CORONAVIRUS | À partir du 6 avril, l'attestation de déplacement dérogatoire pourra être générée au format numérique. ℹ️ Ce format a vocation à faciliter l'utilisation de l'attestation. Il ne remet pas en cause le respect très strict du confinement. pic.twitter.com/laAE3F2BjB — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) April 5, 2020

Au niveau des informations à renseigner dans cette attestation de sortie au format numérique, il faudra remplir son nom, prénom, adresse, date de naissance ainsi que le (ou les) motif(s) de sortie et la date / heure de son déplacement. Les informations sont exactement les mêmes que pour un format imprimé, et elle permettent de justifier chacun des déplacements grâce à cette attestation de déplacement sur smartphone.

Le Ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner a précisé qu’il ne serait pas possible de remplir son attestation hors de son domicile, et que ce scénario impliquerait une forte amende : « Il faudra préciser votre heure de sortie, mais l’heure à laquelle vous avez édité le document sera accessible aux policiers. Cela évitera que des personnes remplissent l’attestation uniquement à la vue d’un contrôle de police ».

Si la solution n’est pas une application mobile, c’est parce que le gouvernement français souhaite s’assurer que « personne ne pourra collecter les données des usagers ». Autrement dit, avec cette attestation de déplacement sur mobile, « il n’y aura pas de fichier », a expliqué Christophe Castaner. Comme vous l’avez compris, il faudra re-générer un QR code pour chacun de vos déplacements, sur le même principe que les précédentes versions papier.