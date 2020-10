Confinement 2 : l’attestation de déplacement sera directement intégrée à l’application Tous AntiCovid

Après l’échec de StopCovid qui a été peu téléchargée, le gouvernement a lancé une nouvelle version de son application pour le contact tracing appelée Tous AntiCovid. Et si pour le moment, le nombre de téléchargements est loin d’être suffisant, on peut tout de même noter que de plus en plus de personnes utilisent cette app.

Suite à la présentation de cette nouvelle application le 22 octobre, celle-ci était tombée en panne. Sur Twitter, Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, avait indiqué que cela était « vraisemblablement » dû à un nombre trop élevé de tentatives d’activation en même temps.

#TousAntiCovid est vraisembablement victime de très (trop) nombreuses tentatives d’activation simultanées. Nous sommes en train de régler le problème. La mobilisation continue. — Cédric O (@cedric_o) October 22, 2020

L’application a également grimpé à la première place du classement des applications gratuites sur l’App Store, le 23 octobre. Et à ce jour, Tous AntiCovid a déjà été activé par plus de 4,5 millions de personnes. Si cela est encourageant, on est encore loin de l’objectif que le gouvernement semble s’être fixé.

En effet, d’après une publication de l’Élysée, l’Institut National de la Santé et de Recherche Médicale estime que si « 20 % des Français utilisent l’application, nous pouvons contenir l’épidémie. »

Bientôt, l’attestation intégrée à cette application

Bientôt, en plus du contact tracing et des autres fonctionnalités déjà existantes sur l’application, Tous AntiCovid intègrera aussi l’attestation de déplacement qui sera nécessaire pour sortir durant ce second confinement. Cela a été confirmé par Olivier Véran, le ministre de la Santé, ce jeudi matin.

🗣️ Confinement : "Il faudra une attestation pour tous les déplacements", affirme Olivier Véran. Elle sera disponible sur l'application TousAntiCovid. "Je la mets en activité quand je suis en situation potentiellement à risque" Suivez le direct 👇https://t.co/ImJ853uSKc pic.twitter.com/fUchDldUvm — franceinfo (@franceinfo) October 29, 2020

Le ministre de la Santé, qui a déjà téléchargé l’app, explique aussi qu’il ne met pas Tous AntiCovid en activité en permanence, mais seulement quand il est dans une situation potentiellement à risque.

Si actuellement, TAS n’inclut qu’un lien vers le site du ministère de l’Intérieur sur lequel la version numérique de l’attestation est hébergée, une mise à jour de l’application permettra une meilleure intégration de ce document. Plus précisément, il devrait être possible de remplir l’attestation directement sur Tous AntiCovid et de générer un QR Code que l’utilisateur pourra présenter lors des contrôles, selon Le Parisien.

Cela devrait contribuer à augmenter le nombre de téléchargements de cette application, lorsque l’attestation sera indispensable pour tous les déplacements.

Tous AntiCovid sera-t-elle compatible avec les applications des autres pays de l’UE ?

Actuellement l’Union Européenne est en train de déployer une passerelle qui permettra aux applications des États membres de communiquer entre elles. Cependant, il n’est pas encore certain que Tous AntiCovid sera intégré à cette passerelle.

En effet, si la plupart des États membres ont opté pour une solution décentralisée, la France à opté pour un protocole différent. Aussi, la Commission Européenne est encore en train de chercher comment elle peut intégrer les apps comme celle de la France à cette passerelle.