COVID-19 : comment le confinement a fait exploser l’utilisation d’Internet en France

Les Français accros à Internet ?

L’épidémie de COVID-19, ainsi que les manifestations en cours aux Etats-Unis, ont fait exploser les statistiques de Twitter, mais également de « l’Internet » en général. Ainsi, selon le dernier indicateur « Audience Internet Global » de Médiamétrie, en avril, les Français ont passé pas moins de trois heures par jour sur Internet, soit près de 50% de plus par rapport à l’année dernière.

Evidemment, ce sont les mesures de confinement qui ont fait exploser l’utilisation d’Internet en France (et dans le monde entier), les Français étant particulièrement accros aux sites d’informations, mais aussi aux réseaux sociaux. En effet, chaque jour, ce sont pas moins de 37 millions de Français qui se connectaient à ces derniers.

En moyenne, environ 75% des Français ont navigué au moins une fois par jour sur Internet durant le mois d’avril, soit plus de 46 millions d’internautes. Evidemment, ce sont les messageries instantanées (WhatsApp, Messenger, Microsoft Teams, Zoom…) qui ont nettement progressé durant le confinement, avec une augmentation moyenne d’environ 38%. A noter que les sites de cuisine ont également vu leur audience exploser de 60% en moyenne.

Côté répartition, c’est évidemment le smartphone qui arrive largement en tête des supports utilisés pour se connecter, avec un peu moins de 2 heures de surf chaque jour, soit 47% de plus qu’en avril 2019. Sur un ordinateur, le temps de connexion est plus modeste, avec seulement 45 minutes en moyenne. Parmi les sites web les plus visités, hormis Google, c’est Facebook qui a attiré les internautes, avec 31 millions de visiteurs quotidiens en avril 2020, suivi par YouTube, avec 22 millions d’internautes. Malgré les mesures de confinement et les restrictions, Amazon a lui aussi attiré plus de 6 millions d’internautes français chaque jour durant le mois d’avril.

Rappelons que pour mettre au point son indicateur, Médiamétrie se base sur un panel de 25 000 personnes, dont 4500 d’entre eux possèdent deux ou trois écrans.