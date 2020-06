COVID-19, manifestations aux USA, Donald Trump… et l’audience de Twitter explose !

Twitter « boosté » par les récents évènements

Selon les agences Apptopia et Sensor Tower, le réseau Twitter vient de connaître sa plus grosse semaine en termes d’audience. Le réseau social est en effet privilégié par les utilisateurs, pour son « immédiateté », et le côté viral de certaines photos/vidéos, notamment en ce qui concerne les manifestations actuellement en cours aux Etats-Unis.

Ainsi, les acteurs des manifestations ont utilisé le réseau pour partager des images de marches pacifiques, ou au contraire des scènes de pillage et de violence, sans oublier les nombreuses vidéos mettant en scène la police américaine. De leur côté, ceux qui ne participent pas aux manifestations ont téléchargé l’application pour pouvoir visionner les évènements de manière transparente et directe, sans le moindre filtre préalable de la part d’une chaîne d’informations par exemple.

Selon Sensor Tower, Twitter a été installé plus d’un million de fois sur la seule journée de lundi, avec un score sensiblement similaire sur la journée suivante. Selon les estimations d’Apptopia, les scores sont un peu moins élevés, avec un pic à un peu moins de 700 000 installations pour ce mercredi 3 juin. Evidemment, outre les manifestations liées à la mort de George Floyd, c’est l’épidémie de COVID-19 qui a également permis à Twitter de séduire de nombreux utilisateurs. Cette semaine, sur une seule journée, Twitter a enregistré plus de 40 millions de connexions… rien qu’aux Etats-Unis.

Evidemment, un certain Donald Trump n’est pas étranger à cette hausse de l’audience Twitter. En effet, le président américain est particulièrement actif sur le réseau, et chacun de ses tweets est attendu avec autant de curiosité que de craintes. Récemment, la plateforme avait décidé de bloquer l’un des tweets du président, ce qui avait évidemment provoqué la colère de ce dernier…