Les revenus de Zoom ont augmenté de 169 % grâce au télétravail

Alors qu’en 2019, peu de gens connaissaient Zoom, aujourd’hui, il s’agit de l’un des services les plus utilisés dans le monde. Durant la pandémie, il s’agit de l’un des services de visioconférence les plus utilisés pour le télétravail, l’enseignement à distance, ou même pour des événements virtuels. Et cela a eu d’importantes répercussions sur les revenus de l’entreprise. Comme le rapporte le site TechCrunch, cette semaine, Zoom a annoncé ses résultats pour son premier trimestre 2020, qui s’est achevé le 30 avril. Et d’après ces résultats, le gain de popularité du service de visioconférence a permis à celui-ci de faire croitre ses revenus trimestriels à 328,2 millions de dollars, soit une hausse de 169 % par rapport au premier trimestre 2019. Le bénéfice net a quant à lui été de 27 millions de dollars.

« La crise du COVID-19 a entraîné une augmentation de la demande d’interactions et de collaboration distribuées en face à face à l’aide de Zoom. Les cas d’utilisation ont connu une croissance rapide à mesure que les gens intégraient Zoom dans leur travail, leur apprentissage et leur vie personnelle », a déclaré Eric S. Yuan, fondateur et directeur général de Zoom. « Je suis fier de nos employés chez Zoom qui se sont consacrés à soutenir les clients et la communauté mondiale pendant cette crise. Grâce à leurs efforts considérables, nous avons été en mesure de fournir des services vidéo de haute qualité aux clients nouveaux et existants. »

Focus sur la sécurité

Ce trimestre n’a pas été de tout repos pour l’entreprise. Celle-ci devait gérer une hausse inattendue du nombre d’utilisateurs et en même temps faire face aux nombreuses critiques qui pointaient du doigt des problèmes de sécurité et de protection de la vie privée. Zoom s’est déjà excusé et a décidé de suspendre le développement de nouvelles fonctionnalités pour que les employés puissent se pencher sur ces problèmes de sécurité.

Par ailleurs, il y a quatre semaines, Zoom a fait l’acquisition de la société Keybase afin de pouvoir proposer du chiffrement de bout en bout sur les conférences vidéo. Néanmoins, ce chiffrement ne sera pas disponible pour tous les utilisateurs, mais uniquement pour ceux qui utilisent le service payant.