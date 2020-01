Si le Bitcoin fait partie des cryptomonnaies les plus populaires, son créateur n’en reste pas moins toujours aussi mystérieux. Aujourd’hui, il est toujours impossible de prouver qui se cache derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto malgré plusieurs hypothèses. L’une d’entre elles indique que c’est l’entrepreneur australien Craig Wright qui se cache derrière la célèbre monnaie virtuelle.

En 2016, le directeur scientifique de la Fondation Bitcoin et figure emblématique du domaine, Gavin Andresen assure que Craig Wright est bel et bien à l’origine de la cryptomonnaie. Compte tenu du manque de preuves apportées par l’entrepreneur, il a fini par se rétracter. Toutefois, Wright tente toujours de prouver qu’il est le créateur du Bitcoin… Sans jamais pouvoir le démontrer.

Toujours pas de preuve dans l’affaire du Bitcoin qui oppose Kleiman et Wright

Dans le cadre de l’affaire Kleiman contre Wright, ce dernier a assuré qu’il possédait un fichier comportant des adresses publiques et des clefs privées donnant accès à plus d’un million de Bitcoins, ce qui représente actuellement environ 8 milliards de dollars. Plus tard, il a reçu un pli d’un coursier, ce qui laissait à supposer qu’il s’agissait des preuves.

Sauf que l’avocat de Craig Wright a annoncé qu’il n’en était rien et qu’aucun des documents ne contenait ces fameuses clefs donnant accès aux Bitcoins. L’australien aurait fourni quelque 16 000 adresses, sans pour autant les accompagner des clefs privées. Toutefois, il ne démord pas et assure encore qu’il devrait les recevoir plus tard.

L’entrepreneur n’a pas non plus évoqué le mystérieux coursier ou l’entreprise avec laquelle il collabore pour avoir ces informations. En somme, aucune confirmation attestant de la véracité de ses propos.

Plusieurs personnes de la communauté du Bitcoin surnomment Craig Wright« Faketoshi », en référence à Satoshi Nakamoto. Pour l’instant, personne n’a réussi à prouver qui était l’inventeur de la cryptomonnaie, malgré plusieurs pistes. Régulièrement, plusieurs personnalités s’intéressent au sujet, à l’exemple de John McAfee. Si l’homme divise au sein de la communauté, il a assuré savoir qui se cache derrière Nakamoto il y a quelques mois… Sans pour autant donner de noms ou de preuves.