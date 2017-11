Le créateur de Pokémon Go lève 200 millions de dollars

Le créateur de Pokémon Go aurait levé 200 millions de dollars, selon le Wall Street Journal. L’info tombe alors qu’il y a quelques semaines, il annonçait un nouveau titre basé sur Harry Potter avec la même formule que Pokémon Go.

La société Niantic, qui a développé Pokémon Go et Ingress, a levé 200 millions de dollars, d’après le Wall Street Journal. Une levée de fonds en série B qui a été menée par Spark Capital.

Niantic est spécialisé dans les jeux en réalité augmentée et notamment la transformation du monde réel en arène de jeu vidéo, grâce à la surimpression d’images et à l’utilisation de la géolocalisation.

En attendant un jeu sur Harry Potter

Le WSJ révèle cette levée de fonds alors qu’il y a quelques semaines, au début du mois de novembre, Niantic annonçait sur son blog le développement d’un nouveau jeu mobile : Harry Potter: Wizards Unite.

The magic of Harry Potter is coming to a neighborhood near you with @HPWizardsUnite! Learn more: https://t.co/1HGKq8t7W1 #WizardsUnite pic.twitter.com/AyXqJqdfxu — Niantic (@NianticLabs) November 8, 2017

« Les joueurs apprendront des sorts, exploreront leurs quartiers et leurs villes du monde réel pour découvrir et combattre des créatures légendaires et faire équipe avec d’autres pour abattre de puissants ennemis », écrivait la société. A l’instar de Pokémon Go, ce jeu permettra donc de mêler le monde imaginaire d’Harry Potter avec le monde réel. Une formule qui a déjà permis à Niantic de créer un phénomène mondial avec Pokémon Go. Et étant donné popularité d’Harry Potter, il faudra sûrement s’attendre à un succès similaire.

Sinon, dernièrement, Niantic a également fait l’acquisition d’Evertoon, le développeur d’une sorte de réseau social qui permet aux utilisateurs de se connecter avec des avatars. Niantic a indiqué qu’il va utiliser l’expertise d’Evertoon pour construire des « systèmes sociaux » dont sa communauté pourra profiter.

(Source)