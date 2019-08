Netflix : les créateurs de Game of Thrones ont signé un contrat en or massif

Alors que la diffusion de la série Game of Thrones est terminée depuis quelques mois, Netflix s’est déjà engagé avec les deux showrunners de la série que sont David Benioff & D.B. Weiss avec, à la clé, un contrat XXL.

Si l’on en croit les informations de Deadline, les deux créateurs de Game of Thrones ont été courtisés par plusieurs studios au cours de ces derniers mois, mais c’est finalement avec Netflix qu’ils ont signé un contrat dont le montant serait estimé à plus de 200 millions de dollars. Ils auraient également rencontré d’autres poids lourds du secteur comme HBO, Disney, Amazon, Comcast et Apple, avant que les possibilités ne se réduisent à Netflix, Disney et Amazon.

D’autre part, les deux showrunners de Game of Thrones se penchent donc sur l’une des prochaines séries de Star Wars ainsi qu’une adaptation de la nouvelle Dirty White Boys pour Disney. Pour l’instant, la date de sortie de ces projets n’est pas encore connue. L’on ne sait pas encore en quoi consisteront les projets dédiés à Netflix.

Pour sa part, Ted Sarandos, directeur du contenu de Netflix, a déclaré à Deadline : « Nous sommes ravis d’accueillir les maîtres conteurs David Benioff et Dan Weiss sur Netflix. Ils sont une force créatrice et ont ravi les auditoires du monde entier avec leurs récits épiques. Nous avons hâte de voir ce que leur imagination apportera à nos membres ».

Quant aux deux créateurs de Game of Thrones, ils ont déclaré : « Nous avons eu une aventure formidable avec HBO pendant plus d’une décennie et nous sommes reconnaissants à tout le monde là-bas pour nous avoir permis de nous y sentir chez nous […] Netflix a construit quelque chose de stupéfiant et de jamais vu, et nous sommes honorés qu’ils nous aient invités à les rejoindre ».

Pour rappel, David Benioff & D.B. Weiss avaient été la cible des critiques des fans de Game of Thrones lors de la diffusion de la dernière saison. En effet, une pétition demandant à ce que celle-ci soit réécrite avait été mise en ligne et avait suscité un très grand nombre de signatures. À l’heure où nous écrivons ces lignes, elle rassemble plus de 1 707 201 signatures.