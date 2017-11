C’est ce moment de l’année où les super-héros de la CW se réunissent pour un crossover géant. Ou quand les héros des maisons voisines font un barbecue ensemble.

A partir de demain, sur la chaîne américaine, Flash, Supergirl, Arrow et Legends of Tomorrow vont devoir lutter ensemble contre des… nazis dans Crisis on Earth-X.

Crisis on Earth-X et la facilité des nazis

C’est l’heure du mariage entre Barry Allen et Iris West. Pour l’occasion, il fallait bien sûr inviter tous leurs amis, qu’il s’agisse de la team Arrow, de Supergirl ou des Legends of Tomorrow. Un tel rassemblement de super-héros attire en général l’attention des méchants et ce crossover des personnages de la CW ne fera pas exception avec une invasion de nazis venus de Earth-X, une terre alternative.

Plus concrètement, comme la bande-annonce le révèle, il s’agit des »doubles » maléfiques des héros. Après la victoire des nazis durant la Seconde Guerre Mondiale, il semblerait que l’histoire ait pris un tour quelque peu différent. De quoi faire dire à Supergirl : « Je déteste les nazis ». Le crossover permettra de découvrir Russell Tovey dans le rôle de Ray Terrill/The Ray qui aura bientôt le droit à une série d’animation. Enfin, on dira au revoir à Wentworth Miller (Prison Break), venu faire un un adieu à son personnage de Captain Cold.

La CW adore les crossovers

Ce n’est rien de dire que la CW aime faire travailler de concert ses super-héros. Son Arrowverse inauguré en 2012 a déjà vu les différents héros se croiser à cinq reprises. Le Flash est toutefois le seul personnage principal à être apparu dans chaque crossover. L’an dernier, la chaîne a inauguré avec « Invasion » ses crossovers impliquant toutes les séries permettant au final de proposer un très grand épisode à cheval sur quatre séries.

L’organisation pour cette année est :

Première partie dans Supergirl le 27 novembre

Seconde partie dans Arrow le 27 novembre

Troisième partie dans The Flash le 28 novembre

Quatrième partie dans Legends of Tomorrow le 28 novembre

Pour vous faire une idée de ce qui vous attend découvrez la bande-annonce ci-desssous :