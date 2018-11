Crypto-monnaies : le marché des ICOs est mort, dixit Barry Silbert

Sur les derniers mois, les crypto-monnaies ont connu l’une des plus dures corrections de leur histoire. C’est tout le marché qui est touché, et le marché des ICOs (Initial Coin Offering) qui était jadis en plein essor enregistre un coup d’arrêt net.

Selon l’emblématique Barry Silbert, cette crise signe la fin de ces introductions en bourse par les crypto-monnaies. Lors d’une interview télévisée chez nos confrères de CNBC, le patron du Digital Currency Group a affirmé que le marché des ICOs » était mort. Il est convaincu que cela n’aura en revanche aucune incidence sur le développement du marché des crypto-monnaies.

Ci-dessous, l’extrait en question :

S’il est un peu controversé, il faut quand même lui reconnaître qu’il a été l’un des premiers à croire aux devises électroniques et investir massivement dans cette technologie. Avec le DCG, il détient aujourd’hui des participations dans les plus grandes sociétés de l’écosystème : Xapo, Coinbase, Kraken, Ledger, Ripple, ShapeShift ou encore Blockchain et BitPay. Son point de vue est donc particulièrement écouté.

Les cryptos corrélées aux marchés financiers traditionnels

Dans son intervention, il explique également que le marché des crypto-monnaies est corrélé au marché de la technologie dans sa globalité. Et que par conséquent, la correction récente enregistrée par les valeurs technologiques sur les marchés financiers traditionnels a eu un impact sur celui des crypto-monnaies.

Tom Lee, du centre de recherches Fundstrat, a également avancé cet argument, en expliquant que de nombreux investisseurs dans le secteur technologique traditionnel avaient aussi placé leurs pions dans les crypto-monnaies. Ce dernier reste très optimiste et il pronostique que le cours du Bitcoin pourrait remonter à 15 000$ d’ici à la fin de l’année. Ce n’est pas le seul puisque John McAfee anticipe lui aussi un avenir radieux.

Barry Silbert reste patient

Parmi les premiers investisseurs de l’écosystème, Barry Silbert sait ô combien les crypto-monnaies peuvent être volatiles. En effet, ce n’est pas la première fois que le Bitcoin dévisse de 80% depuis sa création, loin de là.

S’il reconnait que les derniers entrés puissent paniquer à la vue d’une telle performance, lui reste patient. Il explique que c’est la « 5, 6, 7ème fois qu’il traverse une situation difficile » mais qu’il est désormais habitué à voir son portefeuille varier de +/-80%. Il considère cela aujourd’hui plutôt comme une opportunité d’investissement plutôt que comme une perte financière.

Au delà de la volatilité du Bitcoin et des crypto-monnaies, Barry Silbert préfère se concentrer sur les mouvements de fonds que l’on observe dans cette industrie. Sur les derniers mois, l’implication encore plus forte de la part d’acteurs institutionnels est un symbole fort (qui ne se reflète pas dans le cours des crypto-monnaies) et qui « va transformer l’industrie de manière fondamentale ».