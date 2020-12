Cyberpunk 2077 : le naufrage continue pour CD Projekt Red

Ce qui devait être une fête pour l’univers du jeu vidéo tourne au cauchemar. Avec Cyberpunk 2077, CD Projekt Red promettait un jeu révolutionnaire. De quoi déclencher une vague de hype lors de la première présentation du jeu. Puis, la débandade.

Après plusieurs lancements repoussés, CD Projekt Red a finalement commercialisé son précieux au dernier trimestre 2020, peu avant les fêtes de Noël. Hélas, l’éditeur ne s’attendait sûrement pas à un accueil aussi catastrophique. À moins que…

Les investisseurs accusent CD Projekt Red d’avoir menti

Les investisseurs du projet viennent de déposer plainte contre CD Projekt Red devant la justice américaine. Ils accusent l’éditeur d’avoir menti sur les performances de Cyberpunk 2077 sur les consoles PS4 et Xbox One.

Dans un communiqué publié par Ronsen (cabinet d’avocat en charge de la plainte), les investisseurs précisent qu’en janvier 2020 CD Projekt Red avait annoncé que Cyberpunk 2077 était jouable sur PS4 et Xbox One. Or, ce n’était absolument pas le cas affirment-ils. Ils précisent :

Cyberpunk 2077 était pratiquement injouable sur les systèmes Xbox ou PlayStation de la génération actuelle en raison d’un nombre énorme de bugs.

Les investisseurs ajoutent que CD Projekt Red a tout fait pour dissimuler les problèmes du jeu sur consoles et aurait multiplié les fausses déclarations afin de maintenir la hype autour du produit et ainsi en dégager des avantages financiers.

Face à cette tromperie, et aux pertes financières pour les investisseurs, ces derniers invitent tous les actionnaires à rejoindre leur recours collectif.

Cyberpunk 2077 : un fiasco prévisible ?

Les investisseurs lâchent donc CD Projekt Red en pleine tourmente. Selon leurs dires, le fiasco était donc prévisible.

Il est vrai que la multiplication des reports et la politique de CD Projekt Red avec les testeurs laissaient craindre le pire. En effet, alors qu’il avait promis d’envoyer des versions de test aux journalistes sur le support de leur choix, CD Projekt Red a finalement préféré fournir uniquement des versions PC.

Ce retournement de situation laissait craindre le pire. Aussi, nous avons décidé à la rédaction d’attendre la version finale disponible sur Playstation et Xbox pour donner notre avis sur Cyberpunk 2077. Comme on pouvait le craindre, le jeu, bien qu’intéressant, reste injouable à cause de trop nombreux bugs.

Le jeu est tellement injouable que CD Projekt Red s’est rapproché de Sony et Microsoft pour organiser une grande opération de remboursements aux acheteurs mécontents. Le japonais a même décidé de retirer Cyberpunk 2077 de sa boutique. Une première dans l’histoire de la Playstation.

Malgré tout, CD Projekt Red a écoulé son jeu par palettes. Plus de 13 millions d’exemplaires ont trouvé preneurs (en comptant les remboursements) dont 8 millions sur PC. Pas de quoi calmer les investisseurs qui avaient pourtant tout intérêt à voir Cyberpunk 2077 sortir avant Noël…