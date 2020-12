Cyberpunk 2077 : une pluie de DLC (gratuits) à venir en 2021

Cela va faire trois semaines bientôt que Cyberpunk 2077 a été lancé sur PC, mais aussi sur consoles (et Stadia). Trois semaines particulièrement compliquées pour CD Projekt RED, mais aussi pour pas mal de joueurs, notamment ceux qui rêvaient depuis quelques années de jouer au jeu sur leur PS4 ou Xbox One. Malgré de vives critiques, Cyberpunk 2077 s’est écoulé à plus de 13 millions d’exemplaires en quelques jours…

Des DLC comme s’il en pleuvait pour Cyberpunk 2077

Du côté de chez CD Projekt RED, on continue évidemment de travailler sur le jeu, et de nombreuses mises à jour ont d’ores et déjà été déployées, pour venir corriger les bugs et autres errances techniques. On sait qu’une grosse mise à jour est attendue pour janvier, suivie d’une autre update importante en février, et beaucoup s’interrogent sur la disponibilité du « patch next-gen« , attendu pour sa part quelque part en 2021…

En attendant, le studio polonais vient de mettre à jour le site web officiel du jeu, et notamment sa section DLC. Ainsi, CD Projekt RED indique fièrement aux joueurs « une pluie de DLC gratuits pour début 2021« . Dans les prochaines semaines, outre des mises à jour réparatrices, Cyberpunk 2077 devrait accueillir du nouveau contenu, totalement gratuit.

A l’heure actuelle, impossible de connaitre la teneur de ces DLC à venir, mais on imagine que le jeu pourra notamment accueillir de nouvelles missions annexes, de nouvelles armes, de nouvelles tenues… Rappelons que The Witcher 3 avait lui aussi connu de nombreux DLC gratuits plusieurs mois après sa sortie initiale.

Une excellente nouvelle donc pour tous ceux qui apprécient Cyberpunk 2077, mais cela ne devrait pas suffire à faire taire les nombreuses plaintes vis à vis du jeu, notamment les déclinaisons PS4 et Xbox One, particulièrement injouables (et difficiles à regarder). En attendant le patch next-gen, il est plus que recommandé de jouer à Cyberpunk 2077 sur (un gros) PC, ou sur Google Stadia, qui propose une expérience très convaincante.