Dans la Silicon Valley, des chats ont désormais un appartement

Le chat est sans doute l’animal préféré d’Internet, celui que tous les internautes apprécient et qui fait le buzz avec ses acrobaties et autres bêtises. La dernière histoire qui fait le buzz ces derniers jours a assurément permis aux matous de faire un bond en avant dans ce registre.

L’affaire se déroule à San José, au cœur de la Silicon Valley, près des bureaux des plus grandes entreprises du high-tech. Pour un appartement, il faut compter en moyenne 2200 euros. Mais ce n’est pas un prix suffisant pour décourager Tina et Louise qui ont décidé de louer un appartement de 37 m², pour 1.300 euros par mois. Leur aspect particulier ? Ce sont deux chattes. Elles ont une salle de bains, un canapé et une télévision. S’il n’y a pas de cuisine, on imagine que cela ne pose pas de soucis.

Le propriétaire des lieux serait très satisfait de ses locataires.

This $1,500 studio in #SiliconValley is being rented to two cats. Yes, cats! Not people. There’s much more to this story.🙀Watch at 11! @abc7newsbayarea pic.twitter.com/Dt1pJzTZpP

— Jobina Fortson (@JobinaFortson) January 14, 2019