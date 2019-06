D’après cette photo, le Google Pixel 4 aura un trou sur l’écran et pas d’encoche

Si les fans d’Apple attendent les nouveaux iPhone, qui seront présentés au mois de septembre, ceux d’Android attendent les nouveaux smartphones Pixel de Google.

Bien entendu, même si ces smartphones (le Pixel 4 et le Pixel 4 XL) n’arriveront pas avant plusieurs mois, de nombreuses rumeurs au sujet de ces appareils circulent déjà sur la toile.

Récemment, le site GSMArena a même publié des photos présumées du Pixel 4 de Google, dont celle que nous partageons ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, d’après cette image, Google adopterait un design à la Samsung en perçant un trou ovale sur la façade de l’appareil afin d’y placer deux caméras frontales. Il s’agit d’une solution plus discrète que l’encoche popularisée par l’iPhone X d’Apple, mais moins avancée que les APN coulissants adoptés par des constructeurs tels que Xiaomi ou OnePlus.

Malheureusement, sur ces images présumées, le design de l’appareil est caché par une coque. Cependant, il semblerait, à en croire ces fuites, que Google a amélioré le design de sa gamme Pixel en réduisant de manière significative l’épaisseur des bordures autour de l’écran.

Des rumeurs contradictoires

Il y a deux jours, nous avons relayé un rendu présumé du Pixel 4 créé en se basant sur les différentes rumeurs. Ce rendu suggère que l’appareil aura une encoche tandis que les photos partagées aujourd’hui supposent le contraire.

De ce fait, comme il s’agit de rumeurs, les pincettes restent de rigueur. D’ailleurs, il est également possible que Google n’ait pas encore tranché sur les designs finals de ses nouveaux smartphones.

En effet, d’après certaines sources, la firme de Mountain View aurait créé plusieurs équipes indépendantes pour demander à celles-ci de concevoir des designs différents pour le Pixel 4 et Pixel 4 XL. Google aurait organisé une sorte de concours en interne afin de développer des appareils plus innovants (par rapporte aux Pixel 3 et Pixel 3 XL).