D’après Qualcomm, 450 millions de smartphones 5G seront vendus en 2021

Des smartphones 5G sont déjà disponibles aujourd’hui. Mais les ventes de ces appareils ne devraient commencer à exploser qu’à partir de l’année prochaine. Comme le rapporte Reuters, d’après de précédentes prévisions de la société Qualcomm, entre 175 millions et 225 millions de smartphones 5G seront vendus en 2020.

Et en 2021, ces ventes atteindraient les 450 millions d’unités, puis 750 millions en 2022. C’est ce qu’indiquent de nouvelles prévisions communiquées par l’entreprise.

Bien entendu, il ne s’agit que d’estimation. Cependant, celles de la société Qualcomm devraient être suffisamment fiables étant donné que celle-ci fait partie des principaux fournisseurs de modems 5G pour les constructeurs.

D’ailleurs, c’est Qualcomm qui fournira ces modems à Apple, qui devrait se lancer dans les smartphones 5G l’année prochaine. Et si la firme de Cupertino n’a pas pu lancer d’iPhone 5G cette année, c’est probablement parce que celle-ci avait encore un conflit à régler avec ce fournisseur.

Les smartphones 5G seront plus abordables en 2020

Si l’adoption de la 5G sur les smartphones se fait plus rapidement que celle de la 4G, ce serait en partie grâce au marché chinois, mais aussi parce que la 5G sera disponible sur différentes catégories de smartphones.

La plupart des appareils 5G présentés cette année sont des modèles haut de gamme. Mais dès l’année prochaine, on devrait voir arriver des smartphones plus abordables compatibles avec les réseaux 5G.

Il y a deux mois, Qualcomm a annoncé qu’il proposera des processeurs de smartphones abordables qui seront compatibles avec la 5G. Et les premiers modèles qui utiliseront ces processeurs seront disponibles à partir du second trimestre.

De son côté, Xiaomi a déjà annoncé qu’il proposera plus de 10 modèles 5G en 2020, afin de répondre à la forte demande qu’il aurait observée cette année. Et il est certain que tous ces modèles ne seront pas des modèles haut de gamme.