Xiaomi a l’intention de lancer plus de 10 modèles 5G en 2020

Contrairement à Apple et Google, Xiaomi a déjà lancé des smartphones 5G cette année. Et visiblement, en 2020, le constructeur proposera même des modèles 5G pour tous les segments du marché (entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme), pour la Chine.

C’est ce que révèle Reuters dans un article qui cite Lei Jun, le CEO de Xiaomi. Durant une intervention à la conférence World Internet à Wuzhen (Chine), le patron de Xiaomi aurait évoqué une forte demande pour les smartphones 5G dans l’Empire du Milieu.

Récemment, Xiaomi a lancé le Mi 9 Pro, un modèle 5G, pour la Chine. Et la demande pour ce modèle aurait été si forte que l’entreprise a fait face à des problèmes d’approvisionnement. De ce fait, afin de satisfaire cette demande en 2020, l’entreprise va proposer plus de 10 modèles 5G, couvrant aussi bien la gamme premium que le milieu de gamme et l’entrée de gamme.

« Les gens de l’industrie craignent que les modèles 4G ne se vendent pas l’année prochaine. C’est une étape que vous n’aurez d’autre choix que de franchir », a déclaré Lei. « Nous espérons donc que les opérateurs pourront accélérer l’expansion de leurs stations de base 5G. »

L’annonce du CEO de Xiaomi concernait surtout la Chine. Mais nul doute qu’une fois que les opérateurs en Europe et en Amérique du Nord déploieront leurs réseaux 5G, ces smartphones Xiaomi pourraient également y faire un tabac.

Les futurs concurrents de l’iPhone 5G ?

Comme indiqué au début de cet article, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ne sont pas encore compatibles avec la 5G. Néanmoins, la firme de Cupertino devrait adopter cette technologie à partir de l’année prochaine.

Apple a déboursé des milliards de dollars pour enterrer la hache de guerre avec Qualcomm et pour être en mesure d’utiliser les puces 5G de ce fournisseur sur ses prochains modèles.

D’autre part, Apple se donne aussi les moyens d’être en mesure de concevoir ses propres modems, afin de moins dépendre de ses fournisseurs.