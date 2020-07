De nouveau, Google, Amazon et Wish retirent des produits racistes

Amazon, Google et Wish ont mis fin à la commercialisation de plusieurs articles néo-nazis suite à une enquête réalisée par la BBC. Sur les trois plateformes, on pouvait trouver des produits comme des drapeaux et symboles suprématistes, des cagoules du Ku Klux Klan ou encore des images du drapeau LGBTQ+ en feu.

On trouvait également des tee-shirts directement reliés à Boogaloo, un mouvement d’extrême droite radicale dont les membres sont de grands adeptes d’armes à feu. Certains qu’une nouvelle guerre civile aura lieu, ils participent également à des manifestations contre les mesures sanitaires —dont le confinement, prises pour lutter contre le coronavirus. Plusieurs terroristes américains ont été reliés à ce mouvement au cours de ces dernières années.

Dans les résultats de Google Shopping, on trouvait un tee-shirt indiquant : « Vous l’avez commencé, nous y mettons fin #Boogaloo ».

Des articles en vente… et recommandés

Ce n’est pas tout, car les plateformes comme Google, Amazon et Wish ne vendaient pas seulement ces produits, mais conseillaient aussi des articles similaires aux internautes. Certains vendeurs tiraient profit de ces algorithmes alors même qu’ils étaient en violation des politiques d’utilisation des sites marchands. Amazon recommandait par exemple un drapeau néo-nazi, ajoutant que les internautes qui avaient souvent acheté un premier drapeau ajoutaient également celui-ci.

Toutes les plateformes ont réagi auprès de la BBC en déclarant qu’elles avaient supprimé les articles concernés. Google a indiqué : « Nous n’autorisons pas les publicités ou les produits vendus sur nos plateformes qui affichent des contenus choquants ou encouragent la haine. Nous appliquons ces règles avec vigueur et prenons des mesures lorsque nous constatons qu’elles sont violées ».

Cependant, Amazon, Google et Wish n’ont pas expliqué plus en détail comment ils comptaient éviter que la situation se reproduise. On ne sait donc pas encore comment ils feront pour éviter que certains articles ne passent à travers les mailles du filet ou que les produits similaires ne soient plus recommandés par les algorithmes.