De nouveaux brevets pour la manette PS5 avec des boutons supplémentaires comme les pro-gamers?

Alors qu’hier on vous parlait des puissances des prochaines consoles de nouvelle génération. Avec une Xbox qui semblait prendre l’avantage sur la PS5 grâce à une GPU (processeur graphique) plus puissante du côté de la console de Microsoft. Sony pourrait obtenir son premier point du côté de la manette. En effet, lors de l’annonce de la Xbox, Microsoft a dévoilé la nouvelle manette qui ne semble pas très différente des manettes de la Xbox One. Cette dernière devrait voir sa taille et sa forme affinées pour mieux s’adapter aux joueurs ayant des mains plus fines. Elle disposera d’un bouton « Share » pour partager ses meilleurs moments sur les réseaux sociaux en toute simplicité. De son côté, Sony semble préparer une DualShock 5 (nom provisoire) plus performante que la manette actuelle de la PS4. Le nouveau « pad » de la PS5 (qui est déjà en test chez les hauts dirigeants de Sony), pourrait apporter son lot de nouveautés.

La manette, le premier point de la PS5 ?

Lors de l’annonce officielle du nom de la PS5 en octobre dernier, Jim Ryan, l’actuel PDG de Sony Interactive Entertainment, dévoilait certaines informations, dont quelques détails sur la prochaine manette. Sony annonçait alors que :

La nouvelle manette de la PlayStation 5 présente deux innovations importantes. La première consiste à réinventer la fonction de vibration traditionnelle […] La deuxième innovation concerne l’évolution des boutons L2 et R2 appelés « déclencheurs adaptatifs ».

Il se pourrait que Sony opte également pour un système de boutons supplémentaires derrière la manette, à l’image des manettes pour les joueurs professionnels. Selon les derniers brevets repérés sur Let’s Go Digital, on peut voir qu’un brevet illustre cette possibilité.

On rappelle bien entendu que tous les brevets sont officiels, déposés par Sony, cependant, il s’agit de possibilités et non de certitudes. Cela signifie que Sony a sans doute imaginé cette technologie, mais il n’est pas certain que cette dernière soit retenue pour la manette de la PS5.

Quoi qu’il en soit, on remarque sur ce nouveau plan que la potentielle manette disposerait de quatre nouveaux boutons, dont deux boutons classiques et deux boutons amovibles (de haut en bas).

Dans un autre brevet, on découvre que Sony songe à intégrer des poignées amovibles également permettant aux joueurs d’étendre ou réduire la longueur de ces dernières. L’idée serait ainsi de personnaliser au mieux la prise en main de la manette pour proposer aux joueurs une expérience unique et la plus agréable possible.

Là encore, il faudra attendre une présentation officielle de la machine ainsi que de la manette pour savoir quels brevets et quelles technologies Sony décidera de garder pour sa nouvelle génération.