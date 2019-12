La manette PS5 a déjà été testée par les dirigeants de Sony, du changement à venir dans nos façons de jouer

Cette semaine, Phil Spencer, le patron de la firme Xbox a annoncé sur Twitter qu’il venait de ramener la première Xbox Scarlett chez lui, pour pouvoir y jouer directement depuis son salon. Un tweet qui a reçu énormément de réactions de la part des fans qui sont plus que jamais hypés par l’arrivée de la nouvelle génération qui est donc imminente.

De son côté, PlayStation reste plus discret concernant l’avenir, savourant leur semaine anniversaire des 25 ans de la marque et leur entrée dans le livre des records. Cependant, si l’on cherche bien, on peut se rendre compte que, discrètement, la firme a annoncé que la PS5 était bel et bien en phase de test. En tout cas, la manette de la PS5 commence déjà à tourner parmi les hauts dirigeants de Sony et cette dernière semble apporter de nombreux changements.

La manette PS5 a déjà été testée !

Le mois dernier, nous partagions un brevet concernant la nouvelle manette de la PS5 (qui semble être la DualShock 5 si l’on se réfère aux précédents modèles). Un brevet de plusieurs pages qui oppose une manette PS5 à une manette PS4 pour montrer les différences en terme de design et au niveau des fonctionnalités.

Si l’on ne remarquait pas beaucoup d’évolutions sur les plans, il semblerait qu’une fois en main, la magie opère. Selon Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) et président du marketing de Sony Interactive Entertainment, plusieurs hauts dirigeants de la firme nippone ont déjà pu essayer la manette, dont lui-même. Et selon ce dernier, la manette PS5 promet de grandes choses en termes de contrôle comme il l’indique lors d’une interview dans le dernier numéro du magazine Famitsu.

J’ai testé la nouvelle manette dans une version de test de Gran Turismo Sport et j’ai été très surpris par les sensations qui animent le jeu, elles sont très différentes de ceux que l’on peut ressentir avec la DualShock 4 de PS4 […]

C’est une fonctionnalité très prometteuse pour la PS5, et bien sûr, cet aspect, combiné à l’amélioration graphique par rapport à la console précédente, vous fera ressentir avec notre nouveau matériel une grande évolution en termes d’expérience de jeu.

Lors de l’annonce officielle de la PlayStation 5 en octobre dernier, Jim Ryan avait déjà insisté sur les nouveaux éléments apportaient par la manette. Il semblerait donc que cela soit un élément essentiel de la future PS5 dont la sortie est prévue pour la fin d’année 2020.