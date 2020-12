Déchets électroniques : qui jette le plus en Europe ?

La hausse est régulière et se joue à l’échelle de la planète. Les déchets électroniques, qui contiennent souvent des substances toxiques et dangereuses, sont parfois rejetés en pleine nature. En l’absence de recyclage, cela peut générer de vrais risques pour la santé humaine et l’environnement.

Le problème concerne notamment l’Europe et la société de collecte de déchets Clearitwaste vient justement publier un classement intéressant à ce sujet. Les ménages de chaque pays européen ont été classés selon leur production de déchets électroniques. À la première place, on retrouve les Norvégiens avec 57 kilos d’appareils ou de pièces électroniques jetés par foyer. Britanniques, Irlandais et Suisse suivent avec respectivement 55, 52,4 et 51,5 kg.

Un problème global qui inquiète l’ONU

La France pointe en huitième position avec 46,2 kilos. Comme le soulignent nos confrères du Figaro, cela représente l’équivalent de 17 écrans 22 pouces, ce qui n’est pas rien. D’ailleurs, les Français semblent dans l’ensemble assez peu conscients de ce problème. Ainsi selon un sondage mené par Clearitwaste, un répondant sur quatre ne sait pas ce qu’est un déchet électronique. Parmi les 75 % restants, seulement la moitié a conscience des risques sanitaires et environnementaux posés par ce matériel rejeté en pleine nature.

Loin de se limiter au Vieux Continent, cette problématique est d’ordre global. L’ONU tire régulièrement la sonnette d’alarme à ce sujet. Ainsi, 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produits dans le monde en 2019, soit une hausse de 9,5 millions de tonnes en cinq ans. Selon l’organisation internationale, seulement 17 % de ce total est recyclé et le reste est tout simplement rejeté en pleine nature.

De nombreux pays ont toutefois adopté des réglementations pour tenter d’endiguer ce phénomène mais cela s’avère pour l’heure insuffisant. Récemment, le parlement européen a émis l’idée d’imposer un chargeur unique sur l’ensemble des smartphones, ce qui pourrait permettre d’aller de l’avant.