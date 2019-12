La prochaine console de Microsoft s’appelle la « Xbox », oubliez le « Series X »

Quatre jours seulement après son annonce, la prochaine console de Microsoft ne cesse de faire parler d’elle. Si pour le moment, elle parvenait à séduire bon nombre de joueurs de par ses caractéristiques, ses promesses, et pour certain son design. Il y avait qu’un seul problème : son nom. Pour certain, « Xbox Series X, ou bien encore “Xbox X” ou la “Series X” n’était pas le meilleur nom pour une console. Cela tombe bien, depuis une semaine, tout le monde écrit, parle et fait des vidéos sur la prochaine console de Microsoft avec le mauvais nom. Car oui, le géant américain vient de mettre les choses au clair, et sa nouvelle console s’appelle simplement : La Xbox.

Oubliez Series X, retenez la « Xbox »

Pas plus tard qu’hier matin, de nouvelles informations nous parvenaient au sujet de la Xbox Series X avec une première indication sur le nom de la console par le big boss Phil Spencer. Il semblerait que malgré ces précisions, personne n’ait réellement compris là où voulait en venir la firme américaine. Ce qui a poussé Microsoft à réagir de nouveau pour clarifier les choses au sujet de sa nouvelle console. Car oui, la next-gen de Microsoft ne s’appelle pas « Xbox Series X », mais seulement « Xbox ». Pour le « Series X », et bien, c’est un bonus, un teasing des prochaines consoles qui arriveront par la suite.

Le nom que nous donnons à la prochaine génération est simplement Xbox. Lors des Game Awards, ce nom a été présenté à travers la Xbox Series X […] À la façon de ce que les fans ont pu constater sur les générations précédentes, le nom Xbox Series X implique qu’il y aura de la place pour d’autres consoles à l’avenir.

Comme Sony qui envisageait déjà une PS5 Pro suite au succès de la PS4 Pro, Microsoft semble y songer également. C’est d’ailleurs clairement dans leurs plans.

La Next-Gen pour Noël 2020

La PS5 de Sony sera donc confrontée à la Xbox de Microsoft ainsi qu’aux futures consoles de la gamme « Series X ». Il est clair que niveau communication cela commence plutôt mal avec plusieurs noms qui peuvent vite perdre les joueurs et le « grand public ». Cela nous rappelle forcément les problèmes de communication lorsque Nintendo avait dévoilé la Wii U, où personne ne savait réellement s’il s’agissait d’une nouvelle console ou d’une déclinaison de la Wii. Un problème de communication et un public qui n’avait pas compris que Nintendo venait d’annoncer sa « nouvelle console » et pas seulement une nouvelle version de la Wii. Et qui, pour beaucoup, cela avait contribué à l’échec de la console.

On espère que Microsoft redressera la barre pour éviter un fiasco en termes de communication comme en 2013 avec la Xbox One. On ne se fait pas de soucis pour la firme qui risque de préparer un très gros E3 en juin prochain pour mettre tout le monde d’accord et annoncer pourquoi pas la deuxième console de cette collection « Series X ».