Découvrez le dernier trailer de Star Wars 9 qui va conclure la saga Skywalker

Après 42 ans d’attente, nous somme à moins de deux mois de connaître la fin de la saga Skywalker. Le 18 décembre 2019, Star Wars Episode IX : L’Ascension de Skywalker sortira dans les salles françaises (le 20 décembre partout dans le monde) et viendra conclure la saga Skywalker entamée lors de l’été 1977. D’Anakin à Obi-Wan, en passant par Luke. Nous allons bientôt connaître le dénouement final et les origines de Ray. Et cette ultime bande-annonce ne fait qu’augmenter notre excitation !

Luke, Leia, Palpatine, Lando… Le bouquet final !

C’est donc cette nuit, lors de la « Monday Night Football » aux États-Unis que la « bande-annonce finale » de Star Wars IX : L’Ascension de Skywalker fut diffusée. Une bande-annonce finale en deux sens, puisqu’il s’agit de la dernière bande-annonce avant la sortie du film le 18 décembre, mais également la dernière bande-annonce de la saga « Skywalker ». Après Un Nouvel Espoir (1977), L’Empire Contre Attaque (1980), Le Retour du Jedi (1983), La Menace Fantôme (1999), L’Attaque des Clones (2002), La Revanche des Sith (2005), Le Réveil de la Force (2015), puis les Derniers Jedi (2017), l’histoire prendra fin avec L’Ascension de Skywalker.

Les origines de Ray, est-elle liée à la famille Skywalker et plus particulièrement à Luke et son père Anakin (Dark Vador) ? La destinée de Kylo Ren, va-t-il basculer du côté de la lumière et quitter le côté obscur ? Le retour de Lando Calrissian du côté de la lumière. Le retour de l’impitoyable Dark Sidious (Empreur Palpatine) du côté Obscur. Plus que jamais, le bien et le mal se préparent à s’affronter et cela promet d’être épique dans cet ultime opus.

Duel de sabre laser, bataille qui s’annonce incroyable avec des centaines de vaisseaux en tous genres, le retour de Luke qui guidera sans doute Ray vers le bon côté, l’énigmatique au revoir de C3PO qui fait parti des personnages le plus vieux de la saga avec R2-D2 qui étaient là depuis le début. Cette ultime bande-annonce va à coup sûr faire frissonner tous les fans de la Guerre des Étoiles. Nous y sommes, c’est la fin de l’histoire Skywalker.

Star Wars : La fin d’une époque, le début d’une nouvelle

L’histoire de la famille Skywalker s’achève bientôt, mais l’univers Star Wars ne s’arrête pas. Depuis de nombreuses années (avant même le rachat de Disney) George Lucas étend son univers via des séries, comics et autres déclinaisons qui permettent d’en savoir plus sur l’univers Star Wars au-delà de la famille Skywalker. En décembre, lorsque la saga Skywalker s’achèvera, Star Wars continuera de faire vibrer le cœur des fans en film.

En effet, deux nouvelles trilogies seraient déjà en préparation dont une par les créateur de la série Game Of Thrones. En plus de cela, les fans pourront découvrir la série The Mandalorian dès le 12 novembre et le lancement de Disney+ qui sera centré sur un chasseur de prime.

Au sujet des spin-off, après le grand succès critique et commercial de Rogue One, Disney a décidé de stopper tous les autres productions du genre après l’échec de Solo. De quoi montrer que la firme de la petite souris aux grandes oreilles ne compte pas faire n’importe quoi avec sa poule aux œufs d’or ! D’ailleurs, Disney met les grands moyens pour séduire les fans avec l’ouverture de deux parcs à thème dédiés à Star Wars en Californie et en Floride que nous avons eu la chance de vous faire visiter lors de l’ouverture du parc à Los Angeles en juin dernier. Une déclinaison est d’ailleurs prévue pour la France à Disneyland Paris pour 2023.