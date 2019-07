On a visité le parc Star Wars Galaxy’s Edge aux États-Unis

Au début du mois de mai, un premier aperçu de Star Wars Galaxy’s Edge à Orlando avait fait rêver des millions de fans. Début juin, c’est le parc en Californie qui ouvrait officieusement ses portes aux fans qui avaient la chance d’être résidents des hôtels Disney. Après une inauguration fin mai avec George Lucas, Harrison Ford (Han Solo), Mark Hamill (Luke Skywalker), et Billy Dee Williams (Lando Calrissian), le parc a ouvert officiellement ses portes le lundi 24 juin 2019 à 9h du matin. Presse-citron était sur place en Californie pour cette ouverture et nous avons pu vous rapporter de nombreuses images et vidéos pour vous faire vivre le parc comme si vous étiez ! Accrochez votre ceinture, prêt à entrer en hyperespace, direction l’astroport de Batuu dans une galaxie lointaine, très lointaine !

Au coeur de Star Wars Galaxy’s Edge

Pour tous les amoureux de Star Wars, c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons ce documentaire inédit et exclusif au coeur de Galaxy’s Edge. Un documentaire non sponsorisé et non affilié à Disneyland.

Los Angeles – 24 juin 2019, 06h30.

Avant d’embarquer dans un vaisseau, nous avons pas loin de deux heures de transports pour sortir de Los Angeles et nous diriger vers la ville d’Anaheim en Californie, où se trouvent les parcs Disneyland. C’est là bas que le nouveau parc à thème Star Wars Galaxy’s Edge ait ouvert fin mai 2019. Après un voyage en métro, puis un voyage en tramway, et enfin un voyage en Uber, nous arrivons à bon port. Il est 8h, le parc vient tout juste d’ouvrir, mais il est nécessaire d’y être à la première heure. En effet, pour gérer au mieux le succès du parc, Disney fait rentrer les visiteurs petit à petit. C’est pour cela que du 31 mai au 23 juin 2019, seuls les résidents des hôtels Disney avaient le droit d’y entrer. Depuis le 24 juin, Star Wars Galaxy’s Edge est ouvert à tous, mais vous ne pouvez pas y entrer librement. Disney propose des listes d’attente tout au long de la journée. Une fois que vous êtes dans le parc, vous y restez aussi longtemps que vous le souhaitez ! Mais pour rentrer dans le parc, il y’a un ordre. De notre côté, nous étions le groupe 12. Les premiers groupes sont entrés à 09h, et nous avons pu pénétrer dans la ville de Batuu à partir de 10h. Le voyage était enfin sur le point de commencer.

Bienvenue dans une galaxie lointaine, très lointaine…

Le temps de traverser une petite grotte, et nous voilà dans l’astroport de Batuu. Une ville aux confins de la galaxie. Dès notre arrivée, nous faisons face à une petite place avec des droïdes cassés dans de la végétation. Des droïdes en activités qui attendent que l’on vienne les chercher. Au loin, nous voyons la ville qui s’étend et des drapeaux du Premier Ordre. Aucun doute, nous sommes dans un astroport où la résistance essaie de faire face aux forces armées de Kylo Ren.

Star Wars Galaxy’s Edge propose une superficie de 5,7 hectares ! C’est un total de cinq zones qui sont proposées aux visiteurs. Cette première zone est l’entrée, elle ne propose rien de bien fou, mais c’est un avant-goût permettant de nous rendre compte des détails ! De l’ambiance. Nous apercevons au loin de nombreux petits détails qui nous donnent envie de poursuivre notre visite. Nous nous dirigeons tout doucement vers la deuxième zone, l’occasion de découvrir une partie « sanitaire » intergalactique.

Une petite zone fait le lien entre la première et la seconde partie. Dans cette zone, nous avons une petite partie avec des accessoires et des débris de vieux droïdes. Nous avons également les sanitaires qui nous montrent à quel point tout est aux couleurs de Star Wars. Les décors sont assez impressionnants ! Mais ce n’est pas ici que nous nous attardons. Derrière nous, les drapeaux rouges du Premier Ordre sont déployés, nous ne résistons pas à la tentation d’aller découvrir la partie de l’Empire.

L’Empire contre attaque

Cette deuxième zone est déjà beaucoup plus impressionnante. Nous sommes dans la partie du Premier Ordre. La première chose que nous voyons, c’est le vaisseau de Kylo Ren que nous apercevons dans Star Wars VII : Le Réveil de la Force. Un vaisseau à taille réelle très fidèlement reproduit. Juste à côté, deux Stormtroopers surveillent la zone et régulent les allées et retours des visiteurs. Là encore, la zone est vraiment bien faite. On retrouve des bâtiments très inspirés des films Star Wars avec notre première boutique. Il faut savoir que Star Wars Galaxy’s Edge propose seulement une attraction (la deuxième ouvrira début 2020), avec cinq restaurants et sept boutiques. La première boutique se trouve dans cette zone du Premier Ordre.

Dans Star Wars Galaxy’s Edge, chaque boutique est spécialisée dans un domaine. Cela change des boutiques Disney qui se ressemblent toutes. Cette première boutique est donc spécialisée dans les fournitures de l’Empire. Tenues et armes de Stormtroopers, tenue de Kylo Ren, vous trouverez tous les accessoires pour rejoindre le Premier Ordre ! Mais tout cela à un prix. De 750$ pour le casque de Kylo Ren, jusqu’à 6,615$ pour la tenue de Stormtrooper !

« Prend ta pelle et ton seau et va jouer » !

L’une des parties les plus incroyables c’est sans doute la troisième zone. La partie de la contrebande avec une reproduction à taille réelle du fameux Faucon Millenium de Han Solo ! Je peux vous dire que l’on était comme des enfants le jour de Noël, des étoiles plein les yeux devant cette beauté ! Là encore, l’ensemble des décors sont extrêmement fidèles à l’univers Star Wars. On a vraiment l’impression d’être au coeur des films c’est bluffant.

La seule et unique attraction du parc se trouve dans cette zone. Millennium Falcon Smuggler’s Run vous propose de prendre part à un voyage intergalactique à bord du Faucon Millenium ! Il s’agit d’une attraction à six (deux pilotes, deux ingénieurs, deux passagers). Vous devez piloter et voyager d’un point A à un point B ! Forcément, tout ne se déroulera pas dans le plus grand des calmes ! Passage en vitesse lumière, poursuite dans l’espace, combat de vaisseaux… Vous n’allez plus regarder Star Wars, vous allez le vivre ! Le tout dans un cockpit tellement fidèle à celui des films ! Découvrez l’intégralité de cette expérience dans notre vidéo en haut de l’article !

Disney vient de préciser cette semaine que la deuxième attraction ouvrira le 17 janvier 2020. Cette dernière se nomme Star Wars The Rise of the Resistance et durera près de 28 minutes ! Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre article.

Ton argent, tu ne dépenseras pas !

Si Star Wars Galaxy’s Edge ne propose qu’une seule attraction, il faudra compter sur cinq restaurants (du moins, un restaurant et quatre petits snacks) et sept boutiques ! Pour les boutiques, vous en trouverez une dans la zone du Premier Ordre, une dans l’avant-dernière zone du parc sur les droïdes et une près du temple Jedi pour fabriquer vos propres sabres laser (par contre, achat obligatoire du sabre AVANT d’entrer dans le temple pour le construire). Sinon, les quatre dernières boutiques se retrouvent au même endroit, dans un petit marché qui rappelle Tatooine ou Jakku.

Parmi ces boutiques, vous aurez l’endroit idéal pour acheter vos tenues de maîtres Jedi. Celle de Luke Skywalker, ou bien encore d’Obi Wan « Ben » Kenobi. Une boutique à souvenir basique avec des portes-clés, etc… Et une boutique « animalerie » où vous allez pouvoir acheter des porgs, wookis ou pleins d’autres petites bestioles de la galaxie ! Il y’a même l’étrange monture de Han Solo au début de l’Empire Contre Attaque sur la planète Hoth !

Que la Force soit avec toi

Finalement, à force de chercher nous avons pu trouver une petite boutique dans laquelle l’univers Jedi était bien représenté. Nous avons pu découvrir cette formidable réplique du sabre d’Anakin Skywalker. Il faudra compter 183$ pour un sabre comme celui-là. Alors, nous sommes très loin des sabres que l’on trouve un peu partout. Certes, c’est un sacré prix, mais la qualité est vraiment là. En acier, inox ou en chrome. Le bruit très fidèle et surtout très précis ! Au moindre geste, le sabre réagit, bref, il fut vraiment compliqué de ne pas craquer pour ce petit bijou !

Plutôt R2-D2 ou BB8 ?

Un peu plus loin, dans l’avant-dernière partie du parc, se trouve la boutique indispensable pour tous les astronautes. La boutique pour acheter les droïdes qui sont indispensables pour naviguer dans la galaxie. Notre première rencontre sera avec ce magnifique R2-D2 ! Reproduit en taille réelle, il réagit parfaitement ! Il est autonome et dispose d’une intelligence artificielle. Ainsi, il reconnait les costumes de l’Empire et il a peur du Premier Ordre. Nous avons pu assister à une scène assez drôle d’un enfant en costume de Kylo Ren qui a effrayé notre petit R2-D2 proposé à la vente contre 25.000$. Oui, ça calme.

Fort heureusement, dans la salle à côté, vous allez pouvoir trouver des droïdes beaucoup plus abordables. Il est possible de construire vos propres R2-D2 ou BB8 ! Toutes les couleurs, différentes formes, vous entrez dans une véritable usine où les pièces vont et viennent du sol au plafond. Nous avons vraiment l’impression d’être dans une usine d’assemblage tirée de Star Wars II : L’Attaque des Clones.

Des rencontres uniques

Que serait Disneyland… Sans les fameuses rencontres avec les personnages ? Et bien, dans Star Wars Galaxy’s Edge, il y’aura aussi des rendez-vous ! Alors malheureusement, pour cette unique journée, nous avons pu voir Chewbacca qui nous a fait un « high five », Rey qui discuter avec ce même Chewie, pas mal de troupes de Stormtroopers et nous avons aperçu Rey en fin de journée ! Pas de Dark Vador qui reste sans doute le grand absent ! Cependant, cela ne veut pas dire qu’il n’y est pas, mais ce sont les seules rencontres que nous avons pu avoir lors de notre passage au parc !

Un dernier speeder pour la route

Après quatre heures dans le parc, il est déjà l’heure d’arriver à la cinquième et dernière zone du parc. Un genre d’astroport avec pas mal de vaisseaux garés que l’on admire tellement ils sont bien réalisés ! Des petits speeder que l’on peut voir dans Star Wars I La Menace Fantôme, Star Wars IV Un Nouvel Espoir ou bien encore Star Wars VII Le Réveil de la Force, aux vaisseaux un peu plus gros, il y’en a pour tous les goûts et c’est vraiment sympa à observer.

La fin d’une aventure lointaine, très lointaine…

Après environ cinq heures passées dans le parc Star Wars Galaxy’s Edge, il est l’heure de dresser le bilan. Que pouvons-nous dire de ce Star Wars Land, si ce n’est qu’il va en mettre plein les yeux à tous les fans de l’univers imaginé par George Lucas il y’a déjà 42 ans. Que l’on aime, ou que l’on n’aime pas Disney, la firme de la petite souris aux grandes oreilles ne fait jamais les choses à moitié concernant ses parcs à thèmes. Et nous en avons encore une fois la confirmation avec Star Wars Galaxy’s Edge. Tout est aux couleurs de Star Wars, du sol au plafond dans les attractions. Alors oui, pour le moment c’est un peu léger avec qu’une seule attraction de 5 minutes, mais avec l’arrivée de Star Wars The Rise of the Resistance en janvier 2020, cela aura beaucoup plus d’intérêt. N’oublions pas non plus qu’un second Star Wars Galaxy’s Edge ouvrira à Disney World en Floride fin août ! Et cette seconde attraction ouvrira début décembre à Orlando.

Le véritable mauvais point c’est encore et toujours le prix. Désormais, il n’est plus possible de prendre l’entrée d’un parc, vous êtes obligés d’acheter l’entrée aux deux parcs (Disney Parks où se trouve Star Wars Galaxy’s Edge, et Disneyland Adventures). Ainsi, la journée chez Mickey vous coûtera la coquette somme de 150$ rien que pour les entrées… Même si vous souhaitez faire que le parc Star Wars ! Rajoutez à cela la nourriture, de quoi s’hydrater, vous en avez facilement pour 180/200$ par personne. Si vous logez à Los Angeles, le parc se trouve dans la ville d’Anaheim à environ 45 minutes de Los Angeles. Ainsi, les transports ne vont pas jusque là bas. Du moins si, en bus, pour environ 10$ par personne, mais cela vous prendra entre 1h30 et 2h. En Uber, compter entre 60 et 80$ l’allée et le retour selon les heures. En gros, il faut prévoir une journée à 250$ (env. 230€) par personne. Ce qui est extrêmement cher.

Alors oui, tout est bien fait, mais pas sûr que tous les fans puissent se le permettre surtout si c’est une famille de fans. Puisqu’à quatre, cela peut vite monter à pas loin de 1.000$ la journée. Dommage.

Pour finir sur une note plus joyeuse, si vous souhaitez prolonger votre aventure dans Star Wars, nous vous proposons nos aperçus de Star Wars Jedi Fallen Order et LEGO Star Wars Skywlaker Saga que nous avons pu voir lors de l’E3 2019 et qui s’annoncent plutôt bon tous les deux !