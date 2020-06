Découvrez le résumé de l’EA Play 2020

L’E3 est annulé cette année, mais comme tous les ans au mois de juin, Electronic Arts répond présent avec L’EA Play, son nouveau rendez-vous depuis 2016 pour y dévoiler l’avenir de l’éditeur. Cette année, en 2020, on peut d’ores et déjà s’attendre à une démonstration de Madden NFL et FIFA sur next-gen (PS5 et Xbox Series X), mais aussi un premier aperçu du prochain jeu Star Wars Squadrons ! Pour le reste, on espère avoir de belles surprises ! On découvre tout cela ensemble dès une heure du matin et le coup d’envoi de ce stream d’Electronic Arts !

01h – Lancement de la conférence.

01h – EA débute directement avec un long message pour revenir sur les derniers problèmes des derniers mois avec la pandémie du Covid19 et le mouvement du Black Lives Matter.

01h07 – Annonce de la saison 5 d’Apex Legends avec un trailer pour présenter les nouveautés et l’arrivée des événements « chasseurs de trésors ». Cette saison 5 arrivera le 23 juin 2020. Cette saison 5 est nommée « Lost Treasures ».

01h11 – Apex arrive et le cross-play console sera lancée dès cet automne. D’ailleurs, cet automne, Apex Legends arrivera sur Nintendo Switch.

01h12 – Place aux Sims avec un petit message des développeurs de chez Maxis. L’occasion d’annoncer que les Sims 4 arrive aussi sur Steam. Electronic Arts est en train d’abandonner peu à peu sa plateforme Origin.

01h17 – Annonce de Comand & Conquer Remastered qui arrive dans une version « Definitive » avec tous les DLC.

01h19 – Place aux indépendants avec EA Originals. Et c’est du coup l’heure de l’annonce du nouveau jeu de Josef Fares (A Way Out). Ce nouveau jeu c’est It Takes Two. La sortie du jeu est prévue pour 2021.

01h23 – Place aux membres de Zoink Games de parler de leur nouveau jeu. Toujours dans les EA Originals. Il s’agit de Lost in Random.

01h26 – Annonce de Rocket Arena, un nouveau jeu de shooter. Il s’agit très clairement d’un jeu qui mélange Fortnite, Overwatch et Apex Legends.

01h30 – Place au très attendu Star Wars Squadrons. On commence par (re) voir le trailer de la semaine dernière, puis des membres de l’équipe expliquent le travail autour du jeu avec de jolis concepts arts.

01h38 – Très long moment d’échange et d’interview qui casse le rythme, en attendant le gameplay inédit qui se lance (enfin). Le gameplay est assez impressionnant et en réalité virtuelle cela risque d’être assez intense ! Le jeu proposera de nombreux modes de jeux.

Grosse présentation de Star Wars Squadrons qui proposera de nombreux mode de jeu. Sortie le 2 octobre 2020.

01h44 – Place aux démonstrations next-gen (PS5 et Xbox Series X) et les jeux de sports vont être mise en avant. Madden et FIFA entrent dans l’arène. Nous avons le droit à une belle présentation des jeux FIFA et Madden.

01h48 – Présentation du nouveau moteur Frostbite et c’est une grosse claque graphique. Un nouveau Battlefield et Need For Speed seraient donc en développement.

01h49 – Place à… SKATE. Et c’est tout. Oui, un « nouveau Skate » est en développement mais il arrivera à une date inconnue. Le problème, c’est qu’il y a déjà eu beaucoup trop de jeux EA qui devaient arriver à une date inconnue et qui ne sont finalement jamais arrivés.

01h50 – Et bah, oui, c’est terminé. Et c’est assez incroyable étant donné que nous avons eu très peu de jeux annoncés et beaucoup de bla-bla pour très peu de jeu. Aucun vrai gameplay, même les traditionnels FIFA et Madden n’ont pas été montré. Nous venons de vivre un soir assez incompréhensible.