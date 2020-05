C’est officiel, les premiers jeux next-gen sur Xbox Series X se dévoileront le 7 mai 2020

Depuis son grand reveal à la fin de l’année 2019 aux Game Awards, la Xbox Series X ne cesse de nous intriguer. En effet, il s’agit de la première console de nouvelle génération qui devrait arriver pour la fin d’année. Si nous connaissons aujourd’hui énormément de choses sur cette nouvelle console, avec ses caractéristiques complètes qui nous confirment l’idée selon laquelle, cette nouvelle console sera un monstre de puissance. Après le design, la manette, et le contenu de cette Xbox, il ne manque plus qu’une chose… Les jeux ! Et la bonne nouvelle, c’est qu’il nous reste plus que quelques jours à patienter pour cela !

Inside Xbox – Le 7 mai 2020

Il y a quelques jours, on vous annonçait que les jeux Xbox Series X devraient bientôt se dévoiler. De nombreuses rumeurs évoquaient un événement PS5 en mai, ainsi que deux événements Xbox en mai et en juin. C’est donc officiel, le premier événement de Microsoft est bien prévu pour ce mois-ci. Rendez-vous le 7 mai 2020 à 17h pour y découvrir le futur de la console avec les premières séquences de gameplay de la Xbox Series X.

Vous voulez voir les jeux de la Xbox Series X ? Nous voulons vous montrer des jeux pour la Xbox Series X. Découvrez les premières images de gameplay de la next-gen avec nos partenaires développeurs du monde entier durant l’#InsideXbox, le jeudi 7 mai à 17H. pic.twitter.com/gb2m3WZ4j2 — Xbox FR (@XboxFR) April 30, 2020

Bien que pour le moment nous ne savons pas grands choses sur cet événement, nous pouvons voir que sur l’image on peut voir qu’il est bien précisé que ce sera un premier aperçu de gameplay. On peut donc d’ores et déjà miser sur une présentation du prochain Assassin’s Creed Valhalla. Mais on peut également miser sur une première séquence de gameplay du très attendu Halo Infinite, et pourquoi pas de Hellblade : Senua’s Sacrifice.

Pour ce qui est des autres jeux, nous pouvons nous attendre à quelques surprises. Lors du reveal de la Xbox Series X, nous avons pu voir des images d’un mystérieux jeu de voiture (Forza Motorsport 8 ?), ainsi que d’un jeu de foot (FIFA ? PES ? Ou une nouvelle licence exclusive à Microsoft ?).

Parmi les autres attentes, il n’est pas impossible de voir du CyberPunk 2077, du Minecraft et Gears 5 versions Xbox Series X avec Ray Tracing. Quoi qu’il en soit, ce sera un rendez-vous très attendu et assez important pour tous les fans de jeux vidéo !