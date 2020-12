Découvrez Looking Glass Portrait, un cadre photo numérique et holographique

Avez-vous déjà entendu parler de Looking Glass ? Il s’agit d’une startup new-yorkaise spécialisée dans l’holographie. Looking Glass propose des produits très haut de gamme, donc très chers. Sa dernière invention en date est le Looking Glass Portrait. À terme, ce projet devrait permettre de réunir la technologie numérique et holographique au sein d’un même cadre. Looking Glass Portrait pourra donc diffuser un hologramme à plusieurs personnes à la fois.

Actuellement, le Looking Glass Portrait est encore à la phase de financement, et la startup a opté pour le crowdfunding. Vous pouvez donc retrouver ce produit sur Kickstarter et commander votre exemplaire, en espérant que l’objectif de gains soit atteint. Dans ce cas, l’objectif a largement été dépassé. Initialement, Looking Glass Portrait demandait 41 624 euros, mais aujourd’hui la cagnotte s’élève à presque 700 000 euros. Plus de 3000 contributeurs ont participé à cette campagne, mais il reste encore 42 jours avant la fin de ce financement participatif, vous avez donc encore le temps. Pour environ 165 euros, vous pouvez recevoir en contrepartie un Looking Glass Portrait.

Looking Glass Portrait prévu pour le printemps 2021.

Ce cadre futuriste à l’avantage de fonctionner de manière complètement indépendante d’un ordinateur. Toutefois, en utilisant la puissance de votre ordinateur vous pouvez afficher un hologramme en 60 fps, ce qui n’est pas négligeable. Votre cadre peut afficher n’importe quelle photo, sans que vous ayez besoin de l’optimiser pour être transformée en hologramme. Le logiciel HoloPlay Studio compris avec Looking Glass Portrait s’occupe de tout. Si vous songez à vous offrir un de ses cadres, sachez qu’ils seront très prochainement en vente à partir de 350 dollars, tandis qu’ils sont disponibles à 200 dollars (environ 165 euros) sur Kickstarter. Vous économisez donc 150 dollars. Concernant les délais de livraison, il ne faudra pas espérer avoir un Looking Glass Portrait sous le sapin cette année. Looking Glass devrait expédier ses premières commandes dès mars 2021.

Vous pouvez également opter pour l’attirail complet pour passer des appels vidéo holographiques. Néanmoins, le budget n’est plus le même. Il faudra compter 999 dollars sur Kickstarter, et 1.499 dollars lorsque le produit sera disponible à la vente. De plus, ce kit est limité à 150 exemplaires. Il en reste aujourd’hui 92.