Finis les animaux au cirque, ces forains les remplacent par des hologrammes

Voilà quelques années que les animaux aux cirques suscitent régulièrement des polémiques, principalement car ceux-ci sont des créatures sauvages exploités au profit du spectacle. Certains lieux ont donc décidé de bannir les animaux, là où d’autres ont trouvé une solution plus originale afin d’espérer satisfaire les spectateurs.

Les cirques vont-ils se tourner plus massivement vers les technologies ?

En effet, le cirque allemand Roncalli a décidé de bannir l’exploitation des animaux sauvages au profit de leur représentation en hologramme issu de 11 projecteurs différents. De haute définition, ces derniers permettent aux spectateurs de voir des spectacles intégrant des éléphants, des chevaux et autres, comme le montre une vidéo partagée par Optoma EMEA. Dans celle-ci, le cirque s’exprime sur le fait de vouloir se moderniser avec de nouveaux moyens technologiques, après avoir été fondé en 1976.

Outre l’aspect éthique du cirque, celui-ci permet également d’éviter que les animaux ne puissent se blesser lors de l’exécution de certaines chorégraphies. À long terme, il se pourrait également qu’un tel changement soit plus rentable pour le cirque allemand, qui n’aura plus à s’occuper des animaux et des frais de soin ou de nourriture qu’ils peuvent engendrer.

Pour ceux qui voudraient découvrir ce spectacle d’hologramme, le cirque allemand Roncalli est en tournée dans tout le pays jusqu’à la date du 15 décembre prochain.

Il est encore difficile de déterminer si cette pratique tendra à se populariser plus largement au sein des cirques, mais il est certain que ces hologrammes marquent une nouvelle ère pour un secteur que l’on peut parfois considérer comme vieillissant. Il saura donc intéressant de voir comment ce dernier pourra se tourner vers la technologie pour espérer continuer à divertir les foules au fil des années.

Un projet de loi visant à interdire l’exploitation des animaux dans les cirques a récemment été adopté au Royaume-Uni, mais s’il concerne plusieurs pays, la France a fait l’impasse sur sa potentielle entrée en vigueur.