Découvrez notre test de Mafia Definitive Edition, le meilleur hommage possible ?

En septembre 2002, les joueurs PC découvraient un tout nouveau « GTA-Like » très prometteur par les équipes de Gathering of Developers. Un jeu qui arrivera en 2004 sur consoles et qui marquera sa génération. Ce jeu, c’est Mafia : The City of Lost Heaven. Un jeu qui nous plonge au cœur d’une ville tiraillée entre deux familles mafieuses avec d’un côté le Don Salieri et de l’autre le Don Morello.

Par la suite, Mafia connaîtra deux suites avec l’excellent Mafia II (en 2010) et le plus que moyen Mafia III (en 2016). Cette année, lors du Summer Game Fest en mai dernier, 2K Games annonçait l’arrivée d’une trilogie avec une « Definitive Edition » de Mafia II remise au goût du jour sur PS4 et Xbox One qui sera un simple remastered non sans défauts (voir notre test) ainsi qu’une Définitive Edition du premier opus de Mafia qui aura quant à lui le droit à un véritable remake.

Et ce dernier est désormais disponible depuis vendredi. Voilà déjà plus d’une semaine que de notre côté nous redécouvrons les rues de Lost Heaven, et nous avons hâte de vous faire un compte rendu de notre séjour !

Bienvenue à Lost Heaven

Lost Heaven, 1930. Alors que Tommy Angelo s’apparaître à terminer sa journée de boulot (en tant que chauffeur de taxi), sa vie bascule. Il est contre son gré impliqué dans un règlement de compte entre familles mafieuses et va devoir conduire Paulie et Sam, les deux bras droits du Don Salieri pour les tirer d’une poursuite bien mal engagée.

Tommy sauve les deux hommes et sera rapidement remercié par le Don en personne, et de nombreux faits le pousseront peu à peu à rejoindre et porter allégeance à la Famille. C’est alors que commence sa carrière de mafieux et nous découvrons pas moins de huit années de sa vie d’homme de main pour prendre l’ascendant sur le Don Morello, le rival de la famille Salieri.

Un scénario grandement inspiré des meilleurs films de la Mafia avec une multitude de références. Un scénario crédible, plutôt solide qui nous montrera l’envergure d’une vie de mafieux. Entre intimidation, règlement de compte, meurtres, ou autre trafic, Mafia Definitive Edition vous fera passer d’excellents moments si vous êtes passionnés de l’histoire des différentes mafias ainsi que de « GTA-Like » ou autres jeux de malfrats en monde ouvert.

Un remake qui ne se refuse pas ?

Mafia : The City of Lost Heaven reste un grand classique de l’histoire du jeu vidéo. Le monde de la Mafia est finalement assez peu exploité. Encore plus à l’époque. Alors, quand un titre ose s’aventurer sur un terrain peu exploité, et qu’il le fait bien, cela devient vite un vrai chef d’œuvre. C’est le cas de ce premier opus ainsi que de Mafia II.

Alors, avoir le droit à un vrai remake, très travaillé 18 ans plus tard, cela ne se refuse vraiment pas. Surtout quand de nouvelles cinématiques, de nouveaux dialogues et de nouvelles possibilités y sont ajoutés. Car oui, Mafia n’est pas simplement un remake, mais un véritable nouveau jeu (que de nombreux joueurs pourront enfin découvrir, car ils sont très probablement passés à côté à l’époque).

Une ambiance extraordinaire qui nous plonge directement dans les années 30. L’âme de la Mafia, de la Famille, de la loyauté est bien représentée. L’ambiance des années 30 que ce soit visuellement par les tenues, les armes, les véhicules, la façon dont les piétons peuvent se comporter. Les différentes boutiques, les magasins et hôtels… Bref, la ville de Lost Heaven est formidable. Ajoutez à cela une bande-son dingue et un sound design bien à la hauteur, cela nous donne sans grande difficulté l’un des meilleurs remakes de ces dernières années.

Le doublage est lui aussi excellent. Forcément, la VO à son petit « plus », mais la VF reste également de grande qualité et très agréable à écouter pour ceux qui ont du mal à lire et jouer en même temps. Un gros travail de réécriture nous permet d’avoir une narration agréable et encore plus crédible qu’à l’époque.

Plus beau, plus nerveux, plus maniable… Moins optimisé ?

Les petits ajouts de Mafia Definitive Edition sont les bienvenues et ne peuvent que nous satisfaire. Le gameplay fut revu et amélioré rendant le tout plus cohérent et pratique (comme la conduite, qui était loin d’être un point fort du jeu à l’époque). Nous avons le droit à quelques réécritures et nouvelles séquences inédites qui peuvent désormais parfaitement coller et faire de belles références aux autres jeux de la série (mention spéciale pour un easter egg à la fin du jeu).

Les motos arrivent enfin dans le jeu et nous permettent donc une nouvelle possibilité de gameplay qui elle aussi tient bien la route (sans mauvais jeu de mots). Cependant, tout cela n’est pas parfait et irréprochable…

Car oui, le jeu est assez mal optimisé (sur PC et consoles). Comme le montrent les deux captures juste au-dessus (qui ont été prises à moins d’une seconde d’intervalle), tout l’extérieur de la ville (qui s’apparente à la campagne) est très mal optimisé. Cela ne rendra peut-être pas très bien sûr les captures d’écran, mais en jeu, c’est assez flagrant. Les herbes, certains objets, les détails de nombreuses textures vont vraiment s’afficher au tout dernier moment. Ce n’est vraiment pas fou, surtout sur une fin de génération et un remake.

Comme Mafia II Definitive Edition, ce remake va avoir aussi le droit à son lot de problèmes, bugs, et autres scripts qui ne va pas se lancer, car un PNJ (personnage non jouable) bug ou que ce dernier reste bloqué derrière une porte qui devait s’ouvrir. Et ce genre de détails est assez frustrant et vient forcément gâcher un peu le plaisir du jeu.

Mafia Definitive Edition a le droit également à une refonte graphique sur les visages et animations de chacun des personnages. Bien que cela ne soit pas parfait, ni du « jamais vu » en termes de réalisme, on peut souligner l’effort qui été tout de même apporté. Tommy Angelo, Paulie, Sam ou encore le Don Salieri puent la classe et le charisme ce qui nous aide à nous plonger clairement dans l’ambiance.

Le scénario de grande qualité aidera aussi et vous proposera une multitude de missions différentes. Vous n’allez pas vous contenez de faire toujours la même chose. Le job de mafieux est varié et vous allez le constater par vous-même au cours de votre aventure. Descente dans un club de gentleman, petite croisière de plaisance, véritable braquage, intimidation des « grosses têtes » de la ville, vous et votre clan êtes prêts à tout pour vous emparer de Lost Heaven. Mais n’oubliez jamais que tout cela à un prix.

MON AVIS SUR MAFIA DEFINITIVE EDITION

Avec Mafia Definitive Edition, les équipes de Hangar 13 nous livrent un formidable jeu qui va satisfaire tous les joueurs de la première heure qui avaient déjà aimaient le premier opus, mais qui va également faire le bonheur de nombreux joueurs en manque de GTA-Like et de jeux autour de la Mafia.

Beau, crédible, fidèle aux codes de la mafia, avec une bande-son de prestige, le jeu est clairement un must-have de cette fin d’année et de cette fin de génération. Nous regretterons cependant un manque d’optimisation qui vient gâcher le plaisir à de nombreux moments.

