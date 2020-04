Découvrez quel cliché a pris le télescope Hubble le jour de votre anniversaire

Comme elle le fait régulièrement, la NASA a communiqué de façon ludique sur une de ses initiatives auprès du grand public. Cette fois-ci, la surprise de l’agence spatiale concerne le télescope Hubble. Désormais fonctionnel depuis 30 ans, cet appareil mis en place en collaboration avec l’agence spatiale européenne a pris des millions de clichés.

Avec le site web de la NASA, vous avez la possibilité de savoir quelle image a été capturée par Hubble le jour de votre anniversaire. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur la plateforme dédiée et de renseigner votre jour et mois de naissance afin de découvrir l’image en question. Celle-ci s’accompagne de l’année concernée et d’un petit texte explicatif.

Vous pouvez également voir l’image capturée par le télescope Hubble en plus grande taille ou en savoir plus sur les détails de celle-ci. Dans le cas de ce cliché de Jupiter par exemple, la NASA explique que la tâche noire est l’ombre de la lune Io, une lune volcanique qui apparaît plus visiblement sous la forme d’un disque orange et jaune juste en haut à droite de l’ombre.

Vous pouvez également consulter les plus beaux clichés que le télescope Hubble a pris au cours de ces années d’activité sur le compte Flickr de la NASA. On y trouve beaucoup de nébuleuses, dont les images restent toujours aussi impressionnantes, ainsi que des galaxies.

La NASA fait régulièrement participer le public à ses projets de façon ludique. Il y a quelques jours, l’agence spatiale a lancé un appel à la population afin que cette dernière l’aide à cartographier les récifs coralliens du monde entier par le biais d’un jeu.

En mai 2019, la NASA proposait aussi aux intéressés d’acquérir leur boarding pass pour Mars afin que le prochain rover de la mission Mars 2020 envoyé sur la planète rouge embarque leur nom lors de ses aventures. Près de 11 millions de noms ont été soumis à l’agence américaine, indique le compte Twitter de Perseverance.

We are all in this together. Three chips with more than 10.9 million names you all sent in are coming with me to #Mars. https://t.co/Bsv1mqpxlA

I also carry a special message — can you find it? pic.twitter.com/5UNgBWeEET

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 26, 2020