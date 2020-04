La NASA vous invite à jouer pour la bonne cause

Cette semaine, la NASA a lancé un appel à la population. Jeudi, l’agence spatiale américaine a présenté un nouveau programme baptisé NeMO-Net qui permet à tout le monde d’aider la NASA à cartographier les récifs coralliens du monde entier.

NeMO-Net est un jeu qui se base sur de véritables images 3D réalisées par la NASA à l’aide de drones. Au lancement du jeu, vous partez du Nautilus puis vous êtes amené à parcourir les fonds marins afin d’identifier et de classer les différents coraux que vous croisez. Grâce à cela, la NASA compte entrainer son superordinateur Pléiades pour reconnaitre plus facilement les coraux. En plus d’entrainer ce superordinateur pour qu’il puisse faire à terme ce travail seul, ce programme permet de cartographier précisément les récifs et ainsi suivre leur évolution.

M. Chirayath, l’un des scientifiques à l’origine de ce programme a déclaré : « NeMO-Net exploite la force la plus puissante sur cette planète : pas un appareil photo fantaisiste ou un superordinateur, mais des gens. N’importe qui, même un élève de première année, peut jouer à ce jeu et trier ces données pour nous aider à cartographier l’une des plus belles formes de vie que nous connaissons ».

Les objectifs de la NASA ne se trouvent pas seulement au dessus de nos têtes, un grand nombres se situent sous nos pieds. Le changement climatique et la pollution des océans ne font qu’aggraver le cas des corraux. C’est pourquoi l’agence spatiale américaine cherche à comprendre le comportement de chacun de ces êtres vivants afin de pouvoir les protéger eux et les nombreuses formes de vie qu’ils abritent.

Vous pouvez commencer l’exploration dès aujourd’hui en téléchargement NeMO-Net seulement sur iOS et macOS. Une version Android serait également en préparation.