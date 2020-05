Découvrez Sonos Arc la nouvelle barre de son premium et intelligente

Sonos vient de sortir sa nouvelle barre de son qui vous fera vivre l’expérience du cinéma à la maison. Dotée de plusieurs assistants vocaux et prenant en charge la technologie Dolby Atmos, ce modèle haut de gamme, permet à l’utilisateur de bénéficier d’un son immersif et précis. Elle remplace les Sonos Playbar et Playbase.

Avec son écosystème audio sans fil multiroom, elle peut être utilisée aussi bien avec la télévision, le streaming, les podcasts ou encore la musique. Il convient de noter que 25 services de streaming offre un son de qualité permettant de profiter du son home cinéma.

Cette barre de son premium, qui fonctionne sur la nouvelle plateforme de logiciel S2, peut être contrôlée avec l’application Sonos, la télécommande de la télévision, Apple AirPlay 2 ou encore avec la voix grâce à Amazon Alexa ou l’Assistant Google. Vous pourrez notamment de modifier ou régler certaines options comme l’amélioration vocale pour donner plus de clarté aux voix, le mode son nocturne pour atténuer les scènes d’action ou la technologie Trueplay qui adapte directement le profil acoustique en fonction de votre pièce.

Une acoustique haut de gamme contrôlée par une commande vocale

Elle est composée de 11 haut-parleurs, dont deux orientés vers le côté et deux autres orientés vers le plafond. Chacun d’eux est dirigé de manière différente afin de permettre aux ondes de se réverbérer sur les murs de la pièce et ainsi créer le son le plus réaliste possible. Elle dispose également de 4 microphones pour rendre opérationnelle la commande vocale. Elle est disponible en noir mat ou en blanc mat et peut-être connecté grâce à une simple connexion HDMI eARC ou ARC. Vous avez le choix de la placer devant la télévision sur pied ou bien de la fixer au mur.

Sonos a également présenté deux autres produits : L’enceinte Five qui vient remplacer le Sonos Play:5 avec un léger changement de design et le Sub de 3e génération qui conserve les mêmes design et caractéristiques acoustiques doté toutefois d’un processeur plus puissant que son prédécesseur.

Si cette nouvelle barre de son vos intéresse, vous devrez attendre le 10 juin prochain, date à laquelle elle sera disponible dans le monde entier, pour un prix de 899 €.