Deezer devient une application de karaoké avec le Chromecast

Deezer vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui pourrait distinguer son service de sreaming de ceux des concurrents.

Si l’app permettait déjà d’afficher les paroles de chansons pendant l’écoute, désormais, grâce au Chromecast, Deezer se dote également d’une sorte de mode karaoké pour les télévisions.

En substance, en plus de diffuser votre écoute sur une TV à partir de l’application Deezer, et grâce à la technologie Chromecast de Google, vous avez aussi la possibilité de faire défiler les paroles des chansons en écoute.

« L’écoute de musique est devenue une expérience multiappareils. Un jour, vous avez envie de paroles sur grand écran, le lendemain, vous écoutez de la musique sur des haut-parleurs », explique Stefan Tweraser, Chief Product and Growth Officer.

Deezer précise également que la possibilité d’afficher les paroles sur un grand écran est disponible à la fois pour les abonnés de son offre gratuite, ainsi que pour ceux qui ont un abonnement payant.

Un moyen de se différencier

Si Deezer est populaire en France, le service de streaming est en revanche dépassé par Spotify et Apple Music, les deux leaders du marché, dans le monde.

Mais l’entreprise essaie toujours de se distinguer de la concurrence. Par exemple, il y a 9 mois, celle-ci revendiquait le plus important catalogue parmi les services de streaming musicaux. En effet, le service français revendiquait 53 millions de titres disponibles, contre 50 millions pour Amazon Music, 45 millions pour Apple Music et 35 millions pour Spotify (ces nombres ont pu évoluer entretemps).

Et alors que Spotify se distingue aujourd’hui grâce à son importante bibliothèque de podcasts, Deezer s’est quant à lui lancé dans la radio. En janvier 2019, le service de streaming français a lancé l’app « Radio By Deezer » qui permet d’écouter plus de 30 000 stations radio populaires.

Avec sa nouvelle fonctionnalité karaoké, Deezer devrait une fois de plus proposer quelque chose qui pourrait attirer des utilisateurs vers son offre.

La fonctionnalité est disponible pour les smartphones Android sous Android 6.1.20.58 ou plus récent et pour les appareils iOS sous 8.6.0.4 ou plus récent.