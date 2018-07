A défaut de hoverboard, découvrez les Drift W1 de Segway

Comme chacun d’entre nous, vous rêvez sans doute du jour où l’hoverboard fera enfin son arrivée. Comme Marty Mc Fly, on pourra sauter sur une planche de skate volante pour arpenter les rues de la ville. Mais, pour l’instant, on ne peut rien faire d’autre que rêver. Pour nous aider à patienter, Segway vient de mettre un pied dans le futur avec ses Drift W1 e-skate.

Segway Drift W1 : les patins à roulettes du futur

Concrètement Segway veut continuer à diversifier son offre de moyens de transport. On reste une fois encore sur un modèle électrique, définitivement pensé pour la circulation urbaine. Après la trottinette, l’entreprise tente de remettre les rollers au goût du jour avec un résultat hybride plutôt surprenant. Du côté du design tout d’abord, c’est clairement futuriste. L’approche technique est aussi intéressante puisque les Drift W1 accueillent les semelles de vos baskets sur une surface antidérapante.

Ils sont conçus pour être légers et faciles à transporter, du genre que vous glissez dans le sac à dos une fois arrivé à l’école ou au travail. Derrière une apparence innovante, on trouve aussi un vrai potentiel technologique puisque l’entreprise s’appuie sur plus de 800 brevets.

Segway assure faire de la sécurité une question essentielle mais à voir la vidéo, on comprend qu’il faudra sans doute vous habituer aux chutes dans un premier temps. En effet, alors qu’il s’agit d’une publicité, on ne peut pas dire que le couple respire la tranquillité et la maîtrise de l’engin sur la vidéo !

Côté disponibilité, prix, vitesse,… on manque encore d’informations pour l’instant. Une première conférence est prévue le 24 juillet à Los Angeles. Puis, ils seront présentés au salon IFA 2018. Celui-ci se tiendra à Berlin du 31 août au 5 septembre. On devrait alors tout savoir sur ce nouveau moyen de transport urbain.