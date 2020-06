Segway met fin à la production de son modèle emblématique

Ce jour, la société a annoncé l’arrêt de la production du Segway PT original et du Segway SE-3 Patroller. La fabrication dans l’usine de Bedford, New Hampshire, sera stoppée le 15 juillet. 21 employés de l’entreprise seront également licenciés tandis que 12 autres resteront temporairement afin de répondre aux problématiques des utilisateurs ayant acheté un véhicule. L’usine restera ouverte avec une équipe réduite, du moins pour l’instant.



La présidente de Segway, Judy Cai déclare au sujet de cette nouvelle : « Compte tenu de notre histoire longue de plusieurs décennies, nous reconnaissons que cette décision peut être une déception pour nos fidèles propriétaires privés, qui considèrent le Segway comme l’une des créations les plus innovantes du début du 21e siècle. Nous sommes reconnaissants du soutien et de la fidélité de nos consommateurs et sommes fiers de l’impact que nos produits ont eu sur la vie de nos clients et sur la réputation de la marque Segway ».

Segway, la révolution technologique qui n’a pas eu lieu

Le Segway aurait pu s’élever au rang d’innovation technologique marquante, mais il n’a finalement jamais réussi à se faire une place auprès du grand public. Le premier modèle de la marque a été dévoilé en 2011 par son créateur Dean Kamen avant d’être présenté comme une véritable révolution… qui n’a jamais eu lieu.

Peu après sa présentation, le magazine Time n’a pas hésité à classer le Segway parmi les dix plus grands échecs technologiques de la décennie, en évoquant un prix particulièrement élevé pour le grand public (5 000 dollars) ainsi que la difficulté à le classer parmi les autres catégories de véhicules.

Au fil du temps, celui-ci n’a d’ailleurs pas vraiment évolué afin d’essayer de répondre au mieux aux attentes du marché —tant du côté des professionnels que des particuliers. La situation sanitaire due au coronavirus n’a pas non plus aidé la société.

En 2015, Segway a été racheté par son concurrent chinois Ninebot, après qu’il ait accusé ce dernier d’avoir copié son véhicule le plus populaire. Celui-ci continue de dévoiler de nouveaux modules de transport, à l’exemple du S-Pod dévoilé lors de la dernière édition du CES.