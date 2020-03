Dell vous permet de contrôler votre iPhone avec ses ordinateurs

Si vous avez un ordinateur Dell acheté qui date sorti en janvier 2018 ou après, vous avez maintenant la possibilité de contrôler votre iPhone avec cet ordinateur, via une fonctionnalité de screen mirroring. De nombreuses applications existent pour faire du screen mirroring entre un smartphone Android et un ordinateur sous Windows 10. En revanche, entre Windows et iOS, les choses sont plus compliquées.

Cependant, avec l’application Dell Mobile Connect ou Alienware Mobile Connect, c’est désormais possible, même pour les utilisateurs d’iPhone. Comme indiqué dans la description de l’application sur l’App Store, avec la nouvelle fonction de screen mirroring, vous pouvez « Voir l’écran de votre téléphone et le contrôler avec votre clavier, votre souris ou votre écran tactile. »

La synchronisation entre iPhone et PC proposée par Dell permet également de faire des appels téléphoniques sur l’ordinateur, d’y gérer les SMS, les contacts ou les notifications, et de transférer des fichiers facilement via un système de glisser-déposer.

Mais comme je l’indiquais plus haut, cette fonctionnalité n’est disponible que sur les ordinateurs récents de la marque. D’après ses explications, cette restriction a été imposée afin de garantir une bonne expérience utilisateur. Pour profiter de cette nouveauté, il faut installer l’application Dell Mobile Connect ou Alienware Mobile Connect, à la fois sur l’ordinateur et sur l’iPhone de l’utilisateur.

Microsoft va proposer la même chose, mais pas sur les iPhone

Sinon, comme Microsoft ne propose plus de système d’exploitation mobile (d’ailleurs, son prochain smartphone sera un Android), la firme de Redmond essaie de faciliter la synchronisation entre les ordinateurs sous Windows 10 et les smartphones sous Android ou iOS, grâce à l’application Votre Téléphone.

Et si les capacités de cette app sont très limitées sur les iPhone, la version Android propose en revanche des fonctionnalités intéressantes (cela est probablement imputable aux restrictions d’Apple pour les développeurs).

Actuellement, l’application Votre Téléphone permet déjà de gérer les SMS et les notifications d’un smartphone Android sur Windows 10, ainsi que de faire des appels. Et la firme de Redmond développe également une fonctionnalité de screen mirroring qui permettra, comme l’application Mobile Connecte de Dell, de contrôler les smartphones Android (mais pas iOS) sur l’écran d’un ordinateur sous Windows 10.